Терзиев за Евровизия 2027: БНТ дължи отговори

Изборът е направен – Евровизия 2027 идва в България, а домакинството ще бъде поета от Бургас. Въпреки че София също представи сериозна кандидатура и отговаряше на всички критерии, столицата застава зад общия успех. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в официална позиция, споделена в социалните мрежи.

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Столичният кмет поздрави Бургас за победата и подчерта, че успехът на морския град трябва да се превърне в успех за цяла България. По думите му София е готова да помогне с опит, експертиза и контакти, за да могат чуждестранните гости да останат възхитени от страната ни. За столицата ролята ще бъде ключова – за много от посетителите тя ще бъде отправна точка към морето, а за други – финална дестинация, изпълнена със сцени, площади и събития на открито.

Въпроси за прозрачността

Кметът на София постави сериозен акцент върху необходимостта от институционална прозрачност от страна на БНТ. За софиянци и за обществото е важно да има яснота как е взето решението:

какви са били критериите;

каква тежест е имал всеки от тях;

как са оценени кандидатурите на София и Бургас;

кои експерти са участвали в избора.

„Това не е атака срещу Бургас. И не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив – тя създава доверие“, категоричен е Терзиев.

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В позицията си столичният кмет призовава страната да избегне познатия капан на вътрешните войни, противопоставянето между градовете и личните нападки. Според него страната е получила невероятен шанс стотици милиони хора по света да насочат поглед към нея, благодарение на успеха на българския представител на конкурса.

„Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада... Или можем този път да направим обратното“, посочва той.

Според Терзиев след години никой няма да помни споровете и прессъобщенията, а само това как България се е представила през май 2027 г. и дали е била добър домакин.

„Ще задаваме въпросите си, но няма да позволим те да попречат на общия успех. Успех, Бургас. София е насреща. Успех, България“, завършва кметът на столицата.