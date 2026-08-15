Бомба на "Герена": Левски привлече световен шампион, играл в Ливърпул

Българският шампион Левски осъществи поредния си входящ трансфер за лятото. До момента "сините" се подсилиха с шестима нови. Става въпрос за Рейналдо, Давид Кусо, Алекс Сентейес, Сержиньо, Мехди Мубарик и Алекс Койнов. Междувременно шестима играчи напуснаха "Герена". Сега обаче става ясно, че трансферната дейност не е приключила, като от клуба загатнаха за следващото име, което ще бъде обявено съвсем скоро.

Левски загатна за седми нов на "Герена"

От клуба публикуваха снимка в социалните си профили, с която загатнаха, че съвсем скоро ще представят седмия си нов футболист. На публикацията на Левски се вижда страница от вестник, на която с големи букви пише: "Тайното "синьо" оръжие за Лигата на богатите" и "Кой е световният шампион, който...". От последните думи стана ясно, че става въпрос за сръбския национал Марко Груич. 30-годишният халф е световен шампион за младежи до 20 години, след като през 2015 година бе част от триумфа на сръбските таланти на планетарния шампионат в Нова Зеландия.

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В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски

Часове преди Левски да публикува снимката в социалните си мрежи, гръцките медии обявиха трансфера. От местното издание "Sport-fm" в южната ни съседка написаха: "Сръбският ас Марко Груич вчера вечерта най-накрая подписа договора си с Левски София, потвърждавайки информацията, която беше разпространена в петък сутринта. Груич веднага ще се присъедини към тренировките на българския отбор и се очаква да бъде на разположение на треньора си в двата мача срещу АЕК, бившия му отбор, за плейофите на Шампионска лига."

Груич пристига на "Герена" с богата визитка. През кариерата си сърбинът е играл за отборите на Цървена звезда, Ливърпул, Кардиф, Херта Берлин и Порто. Той има осем мача с фланелката на мърсисайдци. През миналия сезон халфът бе част от редиците на АЕК Атина.

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