Голмайсторът на родния елит: "Имаме шанс за титла"

В първия двубой от петия кръг на Първа лига ЦСКА 1948 разгроми Черно море като домакин с 4:1. Два от головете за "червените" ги вкара Фредерик Масиел, като така той временно се изкачи на върха на класацията за голмайстор на родния елит. Португалецът обеляза изравнителното попадение и това за 3:1. В интервю след края на срещата той сподели, че със съотборниците му са се събудили след допускането на първия гол в мача.

Фредерик Масиел: "Контролът бе изцяло в наша полза"

Ето какво каза Фредерик Масиел: "Беше труден мач. Започнахме не толкова добре. След като допуснахме първия гол, се събудихме. Започнахме да контролираме мача. След изравняването един на един, контролът бе изцяло в наша полза. Изиграхме много добро второ полувреме. Не гледам към това, честно казано. Опитвам се да поддържам добро нивото си, да давам максимума от себе си за отбора и ще видим".

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"Имаме добър отбор със страхотни състезатели"

Масиел говори и за мачовете на ЦСКА 1948 в Европа: "След първия двубой, равенството в Гърция, вярвахме, че можем да се представим добре срещу ПАОК. Направихме го тук в София, дадохме всичко от себе си, но надяваме се, че догодина ще успеем да стигнем по-напред". Португалецът смята, че "червените" могат да се борят за шампионската титла на България: "Имаме добър отбор със страхотни състезатели, видяхме го и през миналата година. Вярвам, че ако продължим да се борим заедно и да бъдем като едно цяло както днес, защото видяхме реакцията след първото попадение, вярвам, че можем да се борим за първите места".

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