Трансферът на лятото е по-близо от всякога: Барселона вади 70 млн. евро за световен шампион

След дни на продължителни преговори, отхвърлени оферти и сериозни вътрешни дебати в редиците на Барселона, каталунците най-накрая са на прав път. Според информация на Матео Морето, клубът е взе по-близо до това да привлече една от трансферните си цели. Става въпрос за халфа на Манчестър Сити - Родри, който преди седмици вдигна световната титла с Испания. Според испанския журналист сделката е близо до финализиране.

Барселона праща трета офера за Родри

Макар Барселона да подходи с предпазливост към играча и към предложените оферти, намерението им да го привлекат никога не е било под въпрос. Винаги се е смятало, че финализирането на трансфера е само въпрос на време. Изглежда, че моментът е настъпил и нещата може би ще се развият бързо през уикенда, като е възможно дори да завършат с официално обявление. От Манчестър Сити отказаха оферти на стойност 50 и 60 милиона евро, но изглежда са се съгласили на 70 млн. евро.

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Тъй като играчът е твърдо решен да отиде в Барселона, а клубът подкрепя това с оферта, която е толкова близка до исканията на Манчестър Сити, сделката може да бъде финализирана още този уикенд. По-рано тази седмица играчът приключи ваканцията си в Испания, но беше принуден да се върне в Англия, тъй като сделката все още не беше близо до осъществяване. Предвид напредъка, постигнат от двата клуба, и това колко близо е трансферът, обаче, играчът поиска да пропусне тренировките с Ман Сити, за да избегне евентуална контузия.

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