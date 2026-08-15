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"Шпигел" обяви политик на АзГ за най-опасния мъж в Германия

15 август 2026, 12:48 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Шпигел" обяви политик на АзГ за най-опасния мъж в Германия

Политик от "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше определен като "най-опасния мъж" във Федералната република няколко седмици преди изборите в Саксония-Анхалт, където той може да стане първият член на крайнодясната партия, заемащ поста премиер на провинция. В последния брой на популярното седмично списание "Шпигел", върху снимката на Улрих Зигмунд от АзГ е поставен етикет с надпис "най-опасният".

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На събитие от предизборната кампания Зигмунд каза пред журналисти, че според него корицата е "много добра публикация”. Той сподели и видео в профила си в Instagram, на което се вижда да подписва екземпляри от списанието.

Въпреки че германското контраразузнаване официално квалифицира местната структура на партията в Саксония-Анхалт като дясноекстремистка, тя има сериозни шансове да спечели абсолютно мнозинство на изборите на 6 септември, ако няколко по-малки партии не успеят да преминат 5-процентния праг за влизане в регионалния парламент в Магдебург. 

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Последните проучвания в провинцията тази седмица показват, че АзГ има подкрепата на 43% от гласоподавателите и изпреварва с 20% втората партия в класирането, пише БТА.

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Алтернатива за Германия избори
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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