"Шпигел" обяви политик на АзГ за най-опасния мъж в Германия

Политик от "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше определен като "най-опасния мъж" във Федералната република няколко седмици преди изборите в Саксония-Анхалт, където той може да стане първият член на крайнодясната партия, заемащ поста премиер на провинция. В последния брой на популярното седмично списание "Шпигел", върху снимката на Улрих Зигмунд от АзГ е поставен етикет с надпис "най-опасният".

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На събитие от предизборната кампания Зигмунд каза пред журналисти, че според него корицата е "много добра публикация”. Той сподели и видео в профила си в Instagram, на което се вижда да подписва екземпляри от списанието.

Es sieht aus wie "tot oder lebendig". Der Spiegel ruft jetzt in Anmutung eines Fahndungsplakats unverhohlen zur Jagd auf unliebsame Politiker auf. Wenn man die Geschichte dann liest, ist Ulrich Siegmund vor allem so gefährlich, weil er immer lächelt, grinst, gute Laune hat und… pic.twitter.com/vh7nJDVTWZ — Julian Reichelt (@jreichelt) August 13, 2026

Въпреки че германското контраразузнаване официално квалифицира местната структура на партията в Саксония-Анхалт като дясноекстремистка, тя има сериозни шансове да спечели абсолютно мнозинство на изборите на 6 септември, ако няколко по-малки партии не успеят да преминат 5-процентния праг за влизане в регионалния парламент в Магдебург.

Последните проучвания в провинцията тази седмица показват, че АзГ има подкрепата на 43% от гласоподавателите и изпреварва с 20% втората партия в класирането, пише БТА.