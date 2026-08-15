Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Отчаяният скок от 11-ия етаж: Единственият изход от пламъците (ВИДЕО)

15 август 2026, 13:37 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отчаяният скок от 11-ия етаж: Единственият изход от пламъците (ВИДЕО)

Пожар в жилищна сграда в берлинския квартал "Фридрихсхайн" доведе до драматична ситуация. Жена беше принудена да предприеме отчаян скок от 11-ия етаж, за да спаси живота си, след като пламъците и гъстият дим отрязаха изхода й. Драматичната акция се разиграла при извънредни обстоятелства, когато станало ясно, че стандартната пожарникарска стълба достига само до 9-ия етаж на сградата. Блокирана на два етажа по-горе, жената нямала време за губене.

ОЩЕ: Загасиха пожара в Халкидики, но може да пламне отново

Единственият ѝ шанс за оцеляване бил да скочи в миниатюрния спасителен кош на вишката, чиято площ е едва 1–2 квадратни метра. Благодарение на железните нерви на пострадалата и безупречната координация на спасителните екипи, рискованата маневра завършва успешно.

По предварителна информация на органите на реда, при инцидента общо 13 души са получили леки наранявания и са били обгазени, но най-тежкият сценарий е бил предотвратен благодарение на смелостта на пожарникарите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пожарникари Берлин пожар жилищна сграда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес