Отчаяният скок от 11-ия етаж: Единственият изход от пламъците (ВИДЕО)

Пожар в жилищна сграда в берлинския квартал "Фридрихсхайн" доведе до драматична ситуация. Жена беше принудена да предприеме отчаян скок от 11-ия етаж, за да спаси живота си, след като пламъците и гъстият дим отрязаха изхода й. Драматичната акция се разиграла при извънредни обстоятелства, когато станало ясно, че стандартната пожарникарска стълба достига само до 9-ия етаж на сградата. Блокирана на два етажа по-горе, жената нямала време за губене.

ОЩЕ: Загасиха пожара в Халкидики, но може да пламне отново

Единственият ѝ шанс за оцеляване бил да скочи в миниатюрния спасителен кош на вишката, чиято площ е едва 1–2 квадратни метра. Благодарение на железните нерви на пострадалата и безупречната координация на спасителните екипи, рискованата маневра завършва успешно.

По предварителна информация на органите на реда, при инцидента общо 13 души са получили леки наранявания и са били обгазени, но най-тежкият сценарий е бил предотвратен благодарение на смелостта на пожарникарите.

🔥 Woman jumps from the 11th floor into a fire brigade basket during a high-rise fire in Berlin



The dramatic rescue took place in Berlin’s Friedrichshain district. The fire department’s turntable ladder could only reach the 9th floor, so the woman trapped on the 11th had to jump… pic.twitter.com/Nm13X6hiIB — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026