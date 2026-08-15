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Сръбски автобус катастрофира на магистрала "Тракия"

15 август 2026, 13:02 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция "Пътна инфраструктура"
Сръбски автобус катастрофира на магистрала "Тракия"

Двуетажен автобус със сръбска регистрация, превозващ 84 души, е катастрофирал тази сутрин на магистрала "Тракия". При инцидента няма пострадали, съобщи БГНЕС. Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Автобусът по все още неустановени причини е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя.

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Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те са били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където са изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

В автобуса са пътували предимно млади хора. Те са се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

На този етап не са съобщени данни за пострадали или за необходимост от медицинска помощ. Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени. 

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Магистрала Тракия катастрофа автобус
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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