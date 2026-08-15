Ормузкият проток не може да бъде превзет с туитове

"Ормузкият проток не може да бъде завзет с туитове." Думите са на заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, а пълният цитат гласи: "Ормузкият проток не може да бъде завзет с туитове, самолетоносач, изпълнителна заповед или предизборна реч." Така той отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че смята да обяви Ормузкия проток за американска територия. Гарибабади добави, че протокът ще бъде затворен или отворен "единствено по решение на Иран".

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