Тотално отписаха българския шампион от Шампионска лига, но посочиха един играч, който "не спира да бележи"

Българският шампион Левски продължава похода си на европейската сцена. "Сините" се намират на крачка от влизане в основната фаза на Шампионска лига. Те ще се изправят срещу гръцкия първенец АЕК Атина в плейофите, след като преодоляха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в предните три кръга. Дни преди първия двубой с "жълто-черните", футболист, запознат както с футбола у нас, така и в южната ни съседка, даде своята прогноза.

Бивш играч на Ботев с прогноза за Левски - АЕК

Бившият играч на Ботев Пловдив - Константинос Балоянис, тотално отписа българския тим. Според него "сините" не разполагат с нужното качество и опит, за да отстранят АЕК. Гръцкият защитник направи подробен анализ на играта на Левски и посъветва "жълто-черните" за кои играчи трябва да внимават в двубоя. Той определи новото попълнение на "Герена" Рейналдо като основна опасност за АЕК. Балоянис коментира темата в специално интервю за "Риъл Нюз".

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"Нямат нито потенциала, нито качеството"

"Това е един от най-историческите отбори в страната, с голяма динамика и верни фенове. Със сигурност изисква внимание, но смятам, че ако АЕК покаже истинското си лице, ще преодолее това препятствие. Смятам, че ключът към мачовете с АЕК ще бъде ритъмът, тъй като гръцкият отбор не трябва да им позволява да тичат и да ги заплашват по фланговете, както обикновено се опитват да правят", заяви гръцкият футболист и продължи: "Крилото Радослав Кирилов е опасен, но за щастие на АЕК той идва след контузия и мисля, че поне в мача във вторник няма да играе. Трябва да се обърне внимание на двама бразилци - левия бек Майкон, който често се включва в атака по целия фланг, и Рейналдо, който беше привлечен тази година и, ако не греша, бележи постоянно, навлизайки от крилото."

"Левски има публика, която вдига много шум, и фактът, че ще играят с АЕК на по-голям стадион от техния, е предимство за посещаемостта. Но ще го кажа отново - българите нямат нито потенциала, нито качеството, нито европейския опит на АЕК и ако играчите им избегнат грешки и пропуски, ще продължат в турнира", заяви категорично Балоянис.

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