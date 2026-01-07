Лудогорец уреди първи нов и реши голям кадрови проблем

Лудогорец е уредил първото си ново попълнение по време на зимния трансферен прозорец, като по този начин „орлите“ са решили голям кадрови проблем в състава на Пер-Матиас Хьогмо. Става въпрос за 24-годишния ляв краен защитник на шведския Халмстад – Винисиус Ногейра. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Според информациите кариоката ще подпише своя договор с разградчани в следващите дни, след което ще бъде представен официално.
Лудогорец се подсилва с Винисиус Ногейра
Привличането на Винисиус Ногейра е отлична новина за Пер-Матиас Хьогмо. Както е известно, Лудогорец има сериозна нужда от подсилване по левия фланг на отбраната, където в момента тимът разполага единствено с Антон Недялков. Капитанът на разградчани обаче често е преследван от контузии, а това принуждава „орлите“ да използват на негово място десния бек Франсиско Сон.
Vinicius Nogueira jagas: "Bud hela december".https://t.co/YDOn80wP9e pic.twitter.com/bnVDnMkvG9— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) January 7, 2026
Кариерата на бразилеца
Винисиус Ногейра е юноша на Палмейрас като в кариерата си е играл още за младежките отбори на Атлетико Минейро и Понте Прета. В началото на 2023-та той преминава в Швеция, където облича екипа на Варбергс Болс. По-късно той става част от Халмстад. През последната близо година той е даден под наем на норвежкия Волеренга. За тима Ногейра изиграва 27 мача във всички турнири, в които бележи два гола и прави 3 асистенции. Бразилецът е оценен на 1,5 милиона евро.
