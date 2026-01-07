Легендарен германски клуб набеляза звезда на Лудогорец

Легендарен германски клуб е набелязал една от звездите на българския шампион Лудогорец. Става въпрос за носителя на КЕШ за 1983 година и шесткратен първенец в Бундеслигата Хамбургер, който следи отблизо ситуацията с вратаря на „орлите“ Хендрик Бонман. Това съобщи изданието „Transferfeed“. Според информациите ръководството на Хамбургер е готово да изпрати официална оферта за правата на опитния страж, но това ще се случи само ако германският тим продаде титулярния си вратар Даниел Фернандес, към когото има сериозен интерес от английски клубове.

Хендрик Бонман може да облече екипа на Хамбургер

Както е известно, през лятото към Хендрик Бонман имаше сериозен интерес от страна на германския гранд Байерн Мюнхен. Баварците искаха да привлекат футболиста на Лудогорец за трети вратар, но до сделка така и не се стигна. Сега обаче е възможно германският страж да смени клубната си принадлежност и да се завърне в своята родина с екипа на Хамбургер.

🚨 Hamburger SV are again linked with a potential move for Ludogorets goalkeeper Hendrik Bonmann, but a transfer is not imminent and depends on the departure of current goalkeepers.https://t.co/7ie9IJUHND#Ludogorets #ПърваЛига #Bundesliga — TransferFeed (@transferfeedcom) January 7, 2026

Вратарят на Лудогорец е оценен на 750 000 евро

Хендрик Бонман пристигна в Лудогорец през лятото на 2024-та като свободен агент, след като договорът му с австрийския Волфсбергер изтече. До момента той е записал общо 46 мача за „орлите“ във всички турнири, в които е успял да запази мрежата си „суха“ 24 пъти. 31-годишният Бонман има договор с разградчани до лятото на 2027-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е около 750 хиляди евро.

