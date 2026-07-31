Нов треньор и изходящ трансфер на звезда: Напрегнат ден за клуб от Първа лига

Само два кръга след началото на новия сезон в Първа лига се стигна до първата треньорска промяна. Дни след историческата победа на Спартак Варна над Черно море на "Тича" от 33 години насам, клубът официално се раздели с Гьоко Хаджиевски. Северномакедонският специалист обяви, че решението е изцяло негово. Председателят на Управителния съвет на "соколите" Алекс Илиев успокои фенове, като уточни, че Хаджиевски ще продължи да помага на тима, докато не бъде назначен нов треньор.

Спартак Варна представи новия си треньор

Първоначално Илиев заяви, че от клуба няма да прибързват с решението и първо ще разговарят поне с трима треньори, преди да обявят окончателния си избор. Въпреки това, само два дни по-късно "соколите" официално назначиха новия си наставник. Става въпрос за Ясен Петров, който подписа договор за две години с възможност да се удължи за още една. Опитният специалист заяви, че обстановката във Варна му е позната, тъй като това не е първото му пребиваване в морската столица. През 2006/07 той бе начело на градския съперник Черно море.

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От клуба пък поясниха, че решението е взето в същия ден. Шефовете са преговаряли и с други наставници, но преценили, че Петров е точният човек. Въпреки че не искаха да прибързват с решението си, все пак са съобразили факта, че на отбора му предстои мач в понеделник, 3 юли, и трябва да се действа бързо. В отговор на въпрос за първите два мача на отбора в първенството - срещу ЦСКА 1948, завършил 2:2, и успехът с 3:0 в градското дерби срещу Черно море, Ясен Петров посочи, че е видял дух и в двата мача. "Ценна победа в градското дерби, което дава допълнителен импулс. Един голям поклон пред това, което е свършил Гьоко Хаджиевски. Един човек, който заслужава изключително много уважение", каза той.

Изходящ трансфер на "Коритото":

Запитан каква цел си е поставил лично той начело на Спартак Варна, Петров заяви: "Да изградим един наистина стабилен отбор, който да не се притеснява за мястото си в Първа лига, и да можем да надграждаме, естествено." Освен представянето на новия треньор, Илиев обяви голяма новина за една от звездите на "Коритото". Става въпрос за нападателя Георг Стояновски, който съвсем скоро ще напусне отбора. Той ще се присъедини към клуб в Катар, след като премине медицински прегледи.

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