Ученик на световния шампион Луис де ла Фуенте застана начело на национален отбор в Европа

След края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, редица федерации решиха да сменят националните си селекционери. Отборът на Чехия бе един от потърпевшите. Мирослав Коубек изведе чехите до първото им участие на най-големия форум от 20 години насам. Те обаче не успяха да се докажат на американска земя и спечелиха само една точка от равенството 1:1 с Южна Африка в групата. Представянето на тима предизвика вълна от критики по адрес на Коубек, който реши да подаде оставка. Той посочи грешна информация на медиите като една от причините за решението си.

Чехия намери заместник на Коубек

От чешката федерация не бързаха да назначат нов селекционер. След един месец на проучване и преговори те се спряха на едно конкретно име. Става въпрос за испанския специалист Санти Дения. 52-годишният наставник е сключил двугодишен договор с опция за удължаване начело на националния отбор на Чехия. За последно той води Ал Шахания в Катар. Преди това е бил помощник в Атлетико Мадрид и селекционер на юношеските състави на Испания.

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Връзката на Дения с Луис де ла Фуенте

Значителна част от треньорската му кариера е свързана с настоящия селекционер на Испания - Луис де ла Фуенте, който вдигна титлата на Мондиал 2026. Дения работеше с него по методологията и стила на игра на младежките състави на иберийците. Той беше и негов помощник-треньор в националния отбор до 21 години и заемаше същата длъжност на Олимпийските игри в Токио 2020, където Испания спечели сребърен медал. Четири години по-късно, на Игрите в Париж, той поведе "Ла Роха" като главен треньор към златото.

Сега Дения има шанс да направи големия си пробив във футбола. Първият му мач начело на отбора ще бъде в рамките на Лигата на нациите, където Чехия ще се изправи срещу Хърватия у дома на 26 септември. Следващите срещи на тима са срещу Англия и Испания в края на септември и началото на октомври.

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