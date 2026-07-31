Фамилия Пенев блести на терена и край тъчлинията! ВАР лиши Славия от победа в емоционално столично дерби

Отборите на Славия и Локомотив София не излъчиха победител на стадион "Александър Шаламанов" в Овча Купел. Двата тима завършиха наравно 1:1 в първия мач от третия кръг на Първа лига. Гостите поведоха в резултата, но по-активната игра на "белите" в атака ги върна в двубоя. През второто полувреме домакините потърсиха победата и дори вкараха, но попадението им беше отменено заради засада. Така двата тима трябваше да се задоволят с по една точка.

Славия и Локомотив София не се победиха в Овча купел

Преди началото на двубоя феновете на двата тима показаха невероятна класа. Привържениците на гостите издигнаха транспарант с надпис: "Светъл полет, ангелчета!" в памет на двете загинали деца от школата на "белите". От домакинската трибуна пък отправиха послание към наставника на Локо София - Любослав Пенев. "Любослав Пенев, бъди силен! Славистката общност е зад теб!", гласеше плакатът на "бялата" публика. Срещата започна със ситуация в полза на столичните "железничари", при която Спас Делев не успя да се ориентира по най-добрия начин. Четвърт час по-късно се стигна до първото по-добро положение за Славия, но удар на Владимир Николов прелетя над целта. Малко след това "белите" отново се разминаха с откриващото попадение.

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След това Димитър Костадинов пропусна добра възможност за гостите. Така се стигна до 36-а минута, когото Локомотив София излезе напред в резултата. Синът на Любо Пенев - Никълъс, стреля от границата на наказателното поле и след рикошет в крака на Умаро Балде топката попадна в мрежата. Пет минути по-късно "железничарите" бяха близо до това да удвоят аванса си, но ударът на Костадинов прелетя встрани. Секунди по-късно падна изравнителното попадение. Илиян Стефанов се възползва от груба грешка в съперниковата защита и отне топката, след което изведе Иван Минчев сам срещу вратаря, а той не пропусна да се разпише.

Домакините започнаха по-активно второто полувреме и отправиха два удара по посока вратата на Мартин Величков, но те по никакъв начин не го затрудниха. Натискът на "белите" продължи и в крайна сметка даде резултат в 68-а минута, когато влезлият от пейката Роберто Райчев изведе Славия напред. След намесата на ВАР съдията отмени попадението заради засада. В следващите минути "белите" продължиха да търсят гола, но така и не успяха. В 83-а минута Балде не успя да засече добра топка. В самия край на двубоя Иван Андонов направи две страхотни спасявания, за да опази мрежата си от втори гол. Така срещата приключи 1:1.

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