Изтребител F-35B се разби близо до база на морската пехота в Калифорния (ВИДЕО)

Пилот е откаран по спешност в болница, след като изтребител F-35B на Корпуса на морската пехота на САЩ се разби близо до военновъздушна база в Южна Калифорния в петък. Пилотът се е катапултирал от F-35B, преди самолетът да се разбие близо до авиобазата „Мирамар“ в Сан Диего, потвърдиха от Корпуса на морската пехота на САЩ. Усъвършенстваният самолет, чиято стойност е приблизително 109 милиона долара, е паднал около 10:00 часа местно време, пише Independent.
Инцидентът официално е класифициран от морската пехота като „авиационно произшествие от клас А“ – най-тежката категория при подобни инциденти. „Пилотът се катапултира и беше транспортиран до местно медицинско заведение в стабилно състояние за преглед и лечение на наранявания, които не са опасни за живота“, съобщиха от Корпуса на морската пехота.
U.S. Marine Corps Lockheed Martin F-35B Lightning II fighter jet crashed at the Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, on Friday.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 31, 2026
The plane burned down almost completely after impacting the ground. The Marine Corps confirmed that the pilot has ejected, but… pic.twitter.com/qK8ACGPK3f
Кадри от въздуха, заснети от новинарски хеликоптер, показват стълб от черен дим, издигащ се от останките на самолета в черен път край поле. На мястото са се виждали множество военни и пожарни автомобили, а земята изглежда е била покрита с бял противопожарен препарат. Служители са пръскали останките с пожарен маркуч.
Свидетел разказа, че е видял катастрофата, докато е шофирал по близката междущатска магистрала 15. По думите му самолетът е прелетял над магистралата с отворена кабина, преди да се разбие и да избухне в „огромно огнено кълбо“. Свидетелят е видял и парашут, за който предполага, че е бил на катапултиралия се пилот, който се е спускал към земята.
Катастрофата е станала близо до летателната зона на северната военна база в Сан Диего, съобщи първи лейтенант Блейк Старбък, говорител на базата. F-35B е вариант на усъвършенствания стелт изтребител, използван от Корпуса на морската пехота, Военноморските сили и Военновъздушните сили на САЩ. Тази конкретна версия „B“ е проектирана за кратко излитане и е способна да извършва вертикално кацане, което ѝ осигурява уникална оперативна гъвкавост.
Военновъздушната база на морската пехота „Мирамар“, където е станала катастрофата, е известна и с това, че в миналото е била домакин на школата за обучение на военноморски изтребителни пилоти, показана в оригиналния филм „Топ Гън“. Именно тогава базата получава прозвището „Fightertown USA“. През 1996 г. школата е преместена във военноморската авиобаза „Фалън“ в Невада, след като базата „Мирамар“ е прехвърлена на Корпуса на морската пехота.