Изтребител F-35B се разби близо до база на морската пехота в Калифорния (ВИДЕО)

Пилот е откаран по спешност в болница, след като изтребител F-35B на Корпуса на морската пехота на САЩ се разби близо до военновъздушна база в Южна Калифорния в петък. Пилотът се е катапултирал от F-35B, преди самолетът да се разбие близо до авиобазата „Мирамар“ в Сан Диего, потвърдиха от Корпуса на морската пехота на САЩ. Усъвършенстваният самолет, чиято стойност е приблизително 109 милиона долара, е паднал около 10:00 часа местно време, пише Independent.

Инцидентът официално е класифициран от морската пехота като „авиационно произшествие от клас А“ – най-тежката категория при подобни инциденти. „Пилотът се катапултира и беше транспортиран до местно медицинско заведение в стабилно състояние за преглед и лечение на наранявания, които не са опасни за живота“, съобщиха от Корпуса на морската пехота.

U.S. Marine Corps Lockheed Martin F-35B Lightning II fighter jet crashed at the Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, on Friday.



The plane burned down almost completely after impacting the ground. The Marine Corps confirmed that the pilot has ejected, but… pic.twitter.com/qK8ACGPK3f — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 31, 2026

Кадри от въздуха, заснети от новинарски хеликоптер, показват стълб от черен дим, издигащ се от останките на самолета в черен път край поле. На мястото са се виждали множество военни и пожарни автомобили, а земята изглежда е била покрита с бял противопожарен препарат. Служители са пръскали останките с пожарен маркуч.

Свидетел разказа, че е видял катастрофата, докато е шофирал по близката междущатска магистрала 15. По думите му самолетът е прелетял над магистралата с отворена кабина, преди да се разбие и да избухне в „огромно огнено кълбо“. Свидетелят е видял и парашут, за който предполага, че е бил на катапултиралия се пилот, който се е спускал към земята.

Катастрофата е станала близо до летателната зона на северната военна база в Сан Диего, съобщи първи лейтенант Блейк Старбък, говорител на базата. F-35B е вариант на усъвършенствания стелт изтребител, използван от Корпуса на морската пехота, Военноморските сили и Военновъздушните сили на САЩ. Тази конкретна версия „B“ е проектирана за кратко излитане и е способна да извършва вертикално кацане, което ѝ осигурява уникална оперативна гъвкавост.

Военновъздушната база на морската пехота „Мирамар“, където е станала катастрофата, е известна и с това, че в миналото е била домакин на школата за обучение на военноморски изтребителни пилоти, показана в оригиналния филм „Топ Гън“. Именно тогава базата получава прозвището „Fightertown USA“. През 1996 г. школата е преместена във военноморската авиобаза „Фалън“ в Невада, след като базата „Мирамар“ е прехвърлена на Корпуса на морската пехота.