Тръмп: Усилията на САЩ за разпускане на Международния наказателен съд нямат за цел да ме предпазят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд нямат за цел самият американски лидер да бъде предпазен. По думите му няма никакви признаци, че съдът възнамерява да завежда дело срещу него.

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Тръмп насрочи заседание на кабинета си в президентската резиденция Кемп Дейвид в щата Мериленд. В началото на заседанието той заяви, че това имение е "нещо много уникално". "Това е Кемп Дейвид, а тази зала е много, много специална", каза Тръмп.

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Белият дом подчерта, че това е първото заседание на кабинета на Тръмп в прочутата президентска резиденция, което е било излъчено по телевизията. Това бе и първото заседание на кабинета в Кемп Дейвид през втория мандат на Тръмп, след като преди това опит за подобна изнесена среща на кабинета през май се провали заради лошо време.

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