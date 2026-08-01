"Трябва да бъдем много внимателни": Тръмп дава заден за ракетите Patriot за Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски и руският президент Владимир Путин не са склонни да правят отстъпки, но ще трябва да го направят, за да постигнат споразумение. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета в президентския комплекс в Кемп Дейвид.

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„Казах: „Трябва да сложим край на тази война.“ Мисля, че Зеленски иска да сключи сделка и мисля, че Путин също иска да сключи сделка. Мисля, че той иска да сключи сделка и мисля, че Путин също иска да сключи сделка. Но, както вероятно сте забелязали, между тях има много лоши отношения“, каза Тръмп.

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Президентът на САЩ подчерта, че Путин е много неохотен да прави отстъпки. Той обаче добави, че Зеленски също не е склонен да прави компромиси. „И двамата ще трябва да направят някои отстъпки. Искам да кажа, трябва да сключим сделка. 25 000 млади, добри мъже, войници, загинаха през юли. Месец по-рано те бяха 32 000 войници“, добави Тръмп.

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Освен това, президентът на САЩ заяви, че Вашингтон трябва да бъде много внимателен по отношение на трансфера на технологии за производство на съвременни американски оръжия. „Трябва да бъдем много внимателни. Така че все още не сме постигнали споразумение за лицензите за производство на ракети-прехващачи Patriot. Но го обсъждахме. Но е трудно да се даде такъв тип технология и не мисля, че някога ще се случи. Тези, на които я дадете, един ден биха могли да я обърнат срещу вас“, подчерта Тръмп.

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„Атлантик“ съобщи по-рано, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отказал да предостави на Украйна 300 ракети-прехващачи „Пейтриът“, поискани от президента Володимир Зеленски по време на срещата им във Вашингтон. Според анализатори, Съединените щати в момента разполагат само със 759 от най-модерните ракети „Пейтриът“. Войната в Иран значително е изчерпала американските запаси.

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Анализатори добавят, че по време на разговорите със Зеленски по-рано този месец в Анкара, Тръмп е обещал да предостави на Украйна лиценз за производство на собствени ракети-прехващачи „Пейтриът“. Украйна обаче няма да може да ги произвежда в голям мащаб в продължение на много години.