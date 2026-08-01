От Ботевград до най-голямото чудо на Бундеслигата: Единственият българин, станал шампион на Германия

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

България е дала на европейския футбол носител на "Златната топка", голмайстори на Англия и Германия, шампиони на Испания, Португалия и Турция. Само един наш футболист обаче е успявал да стъпи на върха в немската Бундеслига. И го прави не с могъщия Байерн Мюнхен, а като част от най-голямото чудо в историята на германското първенство. Неговото име е Мариян Христов - 193-сантиметровият халф от Ботевград, който тръгва от местния Балкан и само няколко години по-късно покорява Германия с новака Кайзерслаутерн.

От Ботевград, през Левски, до Кайзерслаутерн: пътят на Мариян Христов

Мариян Христов започва мъжката си кариера в Балкан Ботевград. През 1994 година преминава в Славия, където качествата му бързо привличат вниманието на водещите клубове. Високият полузащитник разполага с добра техника, силен удар и рядко срещана за ръста си подвижност. Само един сезон по-късно Христов облича екипа на Левски. За две години записва общо 75 мача и 22 гола за "сините". Не успява да спечели трофей, но изявите му са достатъчни, за да привлече интерес от чужбина.

Как Христов и неговият Кайзерслаутерн печелят титлата в Германия

През лятото на 1997 година идва предложението, което променя кариерата му. Кайзерслаутерн плаща малко под един милион германски марки и отвежда българина на легендарния "Бетценберг". Година по-рано Кайзерслаутерн се състезава във Втора Бундеслига. "Червените дяволи" печелят промоция под ръководството на Ото Рехагел, но очакванията са основната им задача в елита да бъде оцеляването.

Сезонът започва с гостуване на действащия шампион Байерн Мюнхен. Кайзерслаутерн шокира германския колос с победа 1:0, но дебютът на Христов има болезнен край. В 59-ата минута българинът получава тежка контузия, която го изважда от игра за няколко месеца. Христов се завръща чак в 13-ия кръг при равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд. Въпреки пропуснатото време той успява да отбележи пет гола до края на сезона и да се превърне във важна фигура за тима на Рехагел.

Кайзерслаутерн не просто се бори за оставане, а повежда класирането и отказва да отстъпи първото място. В състава са опитните Андреас Бреме, Чириако Сфорца, Мирослав Кадлец и Олаф Маршал, а своите първи стъпки прави бъдещата германска звезда Михаел Балак.

Българският гол, който пречупи Байерн

Един от най-важните моменти в сезона идва в директния двубой с Байерн. Кайзерслаутерн вече е победил баварците като гост, но сега трябва да защити лидерската си позиция пред своите привърженици. "Червените дяволи" повеждат след автогол на Дитмар Хаман, а в края Мариян Христов нанася решаващия удар. Българинът отбелязва за 2:0 и хвърля "Бетценберг" в екстаз. Победата увеличава преднината пред Байерн на седем точки и показва, че новакът вече е напълно реален кандидат за титлата.

В крайна сметка Кайзерслаутерн завършва сезона с 19 победи, 11 равенства и само четири поражения. Тимът на Рехагел става първият и до днес единствен отбор, спечелил Бундеслигата непосредствено след промоция от второто ниво. А Христов остава единственият български футболист, вдигал шампионската титла на Германия.

Христов е част от състава, стигнал 1/4-финал в Шампионска лига и 1/2-финал в Купата на УЕФА

Приказката не приключва с историческия триумф. Мариян Христов остава в Кайзерслаутерн до 2004 година и се превръща в една от разпознаваемите фигури на отбора. Той записва общо 182 официални мача за клуба. 146 от тях са в Бундеслигата, където отбелязва 26 гола. Българинът участва и в силните европейски кампании на "червените дяволи". Кайзерслаутерн достига четвъртфиналите на Шампионската лига през 1999 година, а две години по-късно играе полуфинал за Купата на УЕФА.

Финал за Купата срещу Байерн, червен картон и един куриозен момент

През 2003 година Христов стига и до финала за Купата на Германия, но Кайзерслаутерн губи с 1:3 от Байерн. Българинът получава червен картон в края на срещата, а наказанието му по-късно предизвиква куриоз. След трансфера му във Волфсбург новият му клуб го използва в турнир за Купата, без да знае, че санкцията все още не е изтекла. Волфсбург печели мача на терена, но впоследствие губи служебно.

Травмите, които отнеха последните му силни години

Христов напуска Кайзерслаутерн през 2004 година като последния останал футболист от шампионския състав. Волфсбург плаща около един милион евро за правата му, но престоят му там е белязан от тежки здравословни проблеми. Контузия, получена в края на 2004 година, го държи извън терена за продължителен период. Той се завръща едва в края на сезон 2005/06, а през следващата кампания отново почти не играе. Договорът му не е подновен и кариерата му на най-високо ниво приключва.

"Имах много контузии. Сигурно щеше да ми бъде силен период, но след два-три мача имаше прекъсване, имах здравословен проблем", разказва години по-късно Христов. След пауза той се връща символично там, откъдето започва - в Балкан Ботевград, където изпълнява и ролята на играещ треньор.

Мариян Христов играе на световно и европейско за България

Мариян Христов записва и 45 мача и четири гола за България. Той е част от състава на Световното първенство във Франция през 1998 година и участва в срещите с Нигерия и Испания. Шест години по-късно играе и в трите двубоя на националния отбор на Евро 2004 в Португалия. Това остава и последното участие на България на голям футболен форум.

Мариян Христов никога не получава звездния статут на Христо Стоичков, Димитър Бербатов или Красимир Балъков, но пък притежава нещо, което няма нито един друг български футболист – шампионска титла от Германия. И то титла, която е спечелена с новак и остава завинаги като невероятна приказка в историята на Бундеслигата.

Автор: Стефан Йорданов

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