Удари по електроцентрали и рафинерии: САЩ и Израел обсъждат съвместни мащабни атаки срещу Иран

Съединените щати и Израел планират едни от най-жестоките бомбардировки досега срещу енергийна инфраструктура в Иран. Това съобщиха запознати пред CBS News, като са възможни удари през целия уикенд. Според множество американски източници, израелците са били уведомени и координират действията си със Съединените щати. Президентът все още не е дал окончателни заповеди за ударите, казаха те.

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Съвместна операция би отбелязала завръщането на Израел към бойните действия, които той беше преустановил по време на посредническото от САЩ примирие. Иран не е нанасял удари по Израел, откакто меморандумът за разбирателство се разпадна и САЩ възобновиха бойните операции в началото на юли.

„Израел не е запознат с решение за възобновяване на пълни военни операции, нито е било поискано от Израел да се присъедини към каквито и да било военни действия срещу Иран“, каза израелски служител пред CBS News.

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Планът за военен удар е бил обсъден по време на заседанието на кабинета на президента Тръмп в Кемп Дейвид в петък. Някои помощници на Белия дом, които се занимават с политика, са били категорично против, каза един от източниците.

Докато репортерите бяха в стаята, Тръмп каза: „Ще ги ударим много силно. В един момент те ще кажат: „Просто не можем да го понесем повече.“ „Мисля, че просто искаме да спечелим“, каза той пред пресата, когато го попитаха за възраждането на дипломацията.

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Енергийната инфраструктура, включително електроцентрали и рафинерии, вероятно ще бъде цел на нападенията, съобщиха двама от източниците.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в изявление за CBS News: „Както президентът Тръмп заяви на заседанието на кабинета си днес, Съединените щати ще спечелят и Иран няма да има ядрено оръжие под негово ръководство.“

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Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че Пентагонът няма да коментира целите, преди президентът да вземе окончателно решение. „Министерството на войната е в бойна готовност да изпълни директивите на президента във всеки един момент“, заяви Парнел в изявление.

Когато Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещнаха по-рано тази седмица, Нетаняху го е информирал за три варианта за войната, включително военни удари, насочени към маршрути за снабдяване по суша, съобщи висш израелски служител. Нетаняху се срещна и с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

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В петък на високо ниво в САЩ се проведоха дискусии за спиране на електрозахранването в Техеран, но към петък следобед местно време все още не е взето подобно решение. Миналата седмица Тръмп публикува в Truth Social, че ще бомбардира и разруши ирански мост или електроцентрала за всяка атака срещу кораб в Ормузкия проток.

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