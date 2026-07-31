Съперникът на ЦСКА в Европа може да остане без най-силното си оръжие

Отборът на ЦСКА продължава участието си във втория по сила европейски турнир. "Армейците" преодоляха азербайджанския Карабах във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа, като по този начин запазиха шансовете си за класиране в основата фаза живи. Следващият им съперник е Макаби Тел Авив. Ако ЦСКА успее да отстрани израелския гранд в третия кръг, то ще използва коефициента му и ще бъде поставен в жребия за плейофите, който ще се изтегли на 3 август.

Макаби Тел Авив обяви важна новина преди първия мач с ЦСКА

Първата среща между двата тима ще се изиграе на "Аджарабет Арена" в грузинския град Батуми на 6 август, четвъртък, от 19:00 часа българско време. Реваншът е насрочен за седмица по-късно, 13 август, от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. Часове, след като публикуваха точната програма на сблъсъка, стана ясно, че Макаби може да се окаже в губеща позиция в първата среща.

ОЩЕ: Ако отстрани Макаби Тел Авив: ЦСКА среща преодолими съперници в плейофите на Лига Европа!

ЦСКА - Макаби може да се изграе пред празни трибуни

От израелския клуб публикуваха официално изявление, с което информираха своите фенове, че УЕФА е стартирала дисциплинарна процедура заради инцидентите с пиротехнически средства по време на домакинството им срещу молдовския Шериф. В резултат на това европейската централа е изпратила официално нареждане до клуба да преустанови незабавно продажбата на билети за предстоящия мач срещу ЦСКА. Това означава, че срещата може да се изиграе пред празни трибуни.

Позицията на Макаби Тел Авив:

"Вследствие на дисциплинарното производство, открито от УЕФА срещу Макаби Тел Авив относно използването на пиротехнически средства по време на вчерашния домакински мач от квалификациите на Лига Европа срещу Шериф Тираспол, клубът получи следобед указание от УЕФА да спре всякаква продажба на билети за домакинския мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, докато производството не приключи", гласи позицията на Макаби. Очаква се официално решение на УЕФА по казуса.

ОЩЕ: ЦСКА с важна вест за завръщането на новата "Армия"