Асен Василев: Мисля, че Андрей Гюров ще бъде президент на България

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев отхвърли твърденията, че партията му е внесла съвместна конституционна жалба с ГЕРБ срещу части от Бюджет 2026. В предаването „Панорама“ по БНТ той защити мотивите на жалбата, коментира предстоящите президентски избори и заяви, че кандидатът на формацията Андрей Гюров може да спечели доверието на мнозинството от българските граждани като независим президент.

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Според Асен Василев определянето на жалбата като съвместна инициатива с ГЕРБ е неточно, тъй като „Продължаваме Промяната“ е подготвила самостоятелно своите мотиви, които впоследствие е предоставила и на други парламентарни групи. „Ние подготвихме мотиви, които са много ясни и които дадохме и на госпожа Йотова. Те са свързани с противоконституционността на разпоредбата, която обвързва заплатите на съдиите с депутатските заплати. Това представлява политизиране на съдебната система по абсолютно недопустим начин, противоречи на решения на Европейския съд, на Конституцията и на принципа за разделение на властите“, каза той.

По думите му останалите атакувани текстове също не са свързани пряко с Бюджет 2026, а въвеждат промени, които ще действат от следващата година, без необходимото обществено обсъждане. Василев посочи като сериозен проблем решението да бъде отменен действащият механизъм за определяне на минималната работна заплата.

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„България има задължение по европейска директива да има такъв механизъм. Управляващите могат да го променят, могат да предложат нов, но нямат право просто да го отменят. За бюджета за 2027 г. още в първата седмица на септември трябва да има определена минимална работна заплата, защото без нея не може да бъде изготвена макрорамката на бюджета. Не се прави по този начин - първо отменяш механизма, а после се надяваш за четири седмици да измислиш нов“, каза той.

Председателят на ПП определи като нарушение и премахването на права на работещите на непълно работно време. „Това са права, които съществуват още от 2002 г. Те се отнемат по възможно най-грубия начин, без обществено обсъждане и без консултации със заинтересованите страни. Това са именно основанията, които сме изложили в конституционната жалба“, подчерта Василев.

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Лидерът на ПП обясни, че мотивите на партията са били изпратени до различни парламентарни групи. „Изпратихме нашите мотиви до колегите от ГЕРБ, до „Демократична България“ и до „Възраждане“. Голяма част от тях подкрепиха тези аргументи. Ако има нарушение на Конституцията, ние подписваме такава жалба. Подписвали сме и конституционни жалби на „Възраждане“, свързани с изборите и касирането им. В това отношение сме абсолютно последователни“, категоричен е лидерът на ПП.

Попитан дали би било възможно сътрудничество с ГЕРБ на предстоящите президентски избори Василев беше категоричен: „Не бихме се съюзили с ГЕРБ. Президентските избори са най-мажоритарният вот в България. Там хората не избират партия, а личност. Избират кой може да бъде техният главнокомандващ, кой може достойно да представлява страната и кой може да бъде реален коректив на властта.“

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Председателят на ПП изрази увереност, че Андрей Гюров има качествата да спечели президентските избори. „Аз мисля, че Андрей Гюров ще бъде президент на България. За да стане президент, той трябва да убеди над половината български граждани, че може да бъде независим, че може да бъде коректив на властта, когато тя греши, а не неин говорител, който просто повтаря опорни точки. Той трябва да покаже, че може да бъде балансиран държавник“, заяви Василев.

Според него Гюров вече е доказал тези качества по време на служебното управление. „Всички видяха как като служебен министър-председател проведе честни избори. По време на неговите 78 дни начело на служебния кабинет не слушахме оправдания какво били направили предишните, не слушахме обяснения какво било оставено в наследство. Кабинетът спокойно си свърши работата, подготви искането към Европейската комисия и благодарение на тази работа България получи 900 милиона евро. Това беше професионално управление, без показност и без самохвалство“, категоричен бе Василев.

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По думите му именно способността един кандидат да бъде независим стои в основата на президентската институция. А критиките към бюджета са били отправени още при приемането му, но управляващото мнозинство ги е отхвърлило. „Тогава направихме абсолютно същите предложения и аргументи. Всичко беше отхвърлено по идентичен начин. Имам чувството за дежавю. И тогава хората не излязоха на улицата, но ни чуха. Когато едно и също нещо започне да се повтаря, вече става рецидив и тогава чашата на търпението прелива“, каза Василев.

На въпрос дали самият той не е сред идеолозите на високите държавни разходи през последните години, председателят на „Продължаваме Промяната“ отхвърли подобно твърдение. Според него управляващите използват тезата за наследството като оправдание за увеличените разходи.

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„Това е една голяма лъжа, която стои в основата на този бюджет. Ако говорим за наследени разходи, те са съвсем ясни – увеличението на пенсиите, социалните разходи, средствата за здравеопазване и увеличението на възнагражденията в публичния сектор. Общият им размер е около 3,5 милиарда лева. Но увеличението на разходите в бюджета е близо 9 милиарда. Разликата до тези 9 милиарда вече е изцяло решение на сегашното правителство“, обясни лидерът на ПП.

Една от основните критики на Василев беше липсата на конкретика за част от разходите, заложени в бюджета. „В бюджета има около 3 милиарда, които не са описани как точно ще бъдат похарчени. Когато министърът на финансите не знае къде са десетки милиони в бюджета, който сам е написал, това не е тема за мемета или за ТикТок. Това е въпиюща некомпетентност“, каза той.

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По думите му липсва разбивка на значителна част от капиталовите разходи. „Казват ни, че националните разходи са 3,1 милиарда, а в приложенията към бюджета са описани само около 1,4 милиарда. Липсват 1,7 милиарда. Повече от месец и половина настояваме да бъде представен пълен списък за какво ще бъдат похарчени тези средства, но вместо конкретни отговори чуваме единствено оправдания с наследството“, категоричен бе Асен Василев.