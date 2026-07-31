Познат герой и ВАР спасиха десет от ЦСКА 1948 от грешна стъпка срещу Арда в Бистрица

Отборът на ЦСКА 1948 записа втората си победа от началото на сезона. "Червените" надделяха с 2:1 над Арда Кърджали в мач от третия кръг на Първа лига. По този начин тимът от Бистрица зарадва треньора си Александър Александров с три точки на рождения му ден. Домакините създадоха повече положения и логично се добраха до победата, въпреки че половин час преди края на мача останаха с човек по-малко на терена. И двете попадения на "червените" бяха дело на Мамаду Диало, който през миналия сезон отбеляза 18 гола в елита.

ЦСКА 1948 успя да пребори Арда в Бистрица

Домакините започнаха ударно срещата. Още в 6-а минута Мамаду Диало откри резултата. Той успя да се измъкна отлично от съперниковата защита, след като получи топката в наказателното поле, а след това я прати във вратата на Анатолий Господинов. Четвърт час по-късно пред Антонио Вутов се откри добра възможност да изравни, но опитът му бе блокиран от защитник в "червено". Малко след това стражът на ЦСКА 1948 Петър Маринов направи решително спасяване, за да опази мрежата си суха. Секунди по-късно обаче не успя да го повтори и Арда изравни. Бирсент Карагарен овладя на гърди, след което прати кълбото в долния ляв ъгъл за 1:1. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

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В началото на втората част "червените" имаха добра възможност да си върнат преднината. Преслав Бачев се понесе в атака и стреля, но ударът му премина край вратата. Малко след това отново той пробва реакциите на Маринов, но стражът не се поколеба и улови без проблеми. Футболистите на ЦСКА 1948 продължиха да бъдат по-активи и две минути по-късно отново Мамаду Диало ги изведе напред в резултата. Нападателят отбеляза второто си попадение за вечерта с глава. Малко след това домакините останаха с човек по-малко на терена. Андре Хофман фаулира Доминик Янков на границата на наказателното поле и след намесата на ВАР съдията Димитър Димитров изгони германеца с директен червен картон.

При последвалия пряк свободен удар Карагарен се размина с втори гол, тъй като топката премина от външната страна на мрежата. До края на редовната част не се стигна до други голови положения, но в шестата минута на добавеното време Георги Николов помрачи празника на Александър Александров с изравнителен гол. След намесата на ВАР голът бе отменен заради засада. Така ЦСКА 1948 се поздрави с трите точки. За тима от Бистрица предстои среща в средата на седмицата, 5 август, с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Арда пък ще гостува на Дунав Русе на 8 август, събота.

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