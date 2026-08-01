Левски – Септември: Кога и къде да гледаме двубоя от третия кръг на Първа лига?

Шампионът на България Левски приема днес Септември София в мач от третия кръг на Първа лига. До момента „сините“ записаха две поредни победи в родния шампионат, след като се наложиха над Дунав Русе и Локомотив София с по 2:1. Септември пък стартира сезона с равенство 1:1 като домакин на Арда, но след това тимът загуби визитата си на Локомотив Пловдив с 1:2.

Левски – Септември: Начален час и ТВ

Левски се намира в отлична форма от началото на сезона, като тимът на Хулио Веласкес все още не познава поражението. До момента столичани изиграха шест мача – четири в Шампионска лига и два в първенството, в които записаха четири победи, а два двубоя завършиха при равенство.

В колко часа започва мачът между Левски и Септември?

Двубоят между Левски и Септември София е ранната среща в днешната програма на Първа лига. Мачът е насрочен за 19:00 часа като ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“.

Коя телевизия ще излъчва срещата между Левски и Септември?

Двубоят между Левски и Септември ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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