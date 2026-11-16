Поредната историческа загуба на България предизвика откровени признания от националните състезатели. След поражението с 1:2 от Естония в Лигата на нациите Димитър Велковски и Светослав Ковачев коментираха тежкото състояние на родния футбол. Двамата признаха, че резултатите са разочароващи, като защитникът отправи поглед към проблемите в школите, докато голмайсторът на "лъвовете" постави под въпрос възможностите на настоящия състав.

Велковски: Не знам дали има накъде по-зле да отидем

"Обяснение за последните два месеца нямам. Тази ситуация не е от два месеца. Натрупва се през годините и става все по-зле. Не знам дали има накъде по-зле да отидем. Най-лесно е сега да се критикува. Тежат резултатите", заяви Велковски.

Според бранителя проблемите са много по-дълбоки и не могат да бъдат решени единствено с промени в представителния отбор. "Ние тук сме върхът на айсберга, а трябва да се гледа в по-младото поколение. То е бъдещето и силно се надявам да заличи срама, който е на този етап", допълни защитникът.

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Той подчерта, че възстановяването на българския футбол трябва да започне от школите на професионалните клубове и развитието на младите таланти.

Ковачев: Всеки дава 100%, но явно нивото ни стига дотам

Не по-малко откровен беше Светослав Ковачев, който отбеляза единственото попадение за България срещу Естония. "Доста лошо. Всички желаехме да завършим с победа. Излязохме, опитахме се, променихме схемата, но пак загубихме. Не знам и аз какво не достига", призна футболистът на Арда.

"Не мисля, че губим по навик. Всеки дава 100%, но, явно, нивото ни стига дотам", добави той.

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