"Пълен погром", "копаем дъното" и "имаме психологически проблем": Роден национал с тежко признание след загубата от Естония

Родният национал Андриан Краев говори след поражението на България от Естония в Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха загуба с 1:2 при визитата си в Талин в последния мач от груповата фаза. Те завършиха участието си на трето място в групата с актив от 4 точки. Краев не скри разочарованието си след последния съдийски сигнал и посочи какво трябва да направи всеки футболист, за да се подобри нещо.

Краев: Тъпчем на едно място

Краев бе видимо разочарован и не спести думи след поредния срамен резултат на отбора. Той призна, че тези поражения тежат психически на отбора и заяви: "Не знам и аз вече какво да мисля. Всеки иска, всеки се опитва, всеки прави всичко възможно да промени нещо. Все едно ставаме други хора. Няма организация, играем хаотично. Днес първото полувреме добре, играем, изведнъж - излизаме второто - пълен погром, нищо общо. Не знам... копаем дъното, опитваш, няма изход. Имаме психологически проблем, тежат резултатите. Ако имаме точки, ще играем по-освободено, така си мисля. От никаква ситуация допускаме гол, после контрираме, вкарваме и допускаме от още една глупава ситуация."

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"Като футболисти, някои и по-опитни, не трябва да се влияем от медии, от критики. Ако всеки един бута човека до себе си и поеме персонална отговорност, а не просто да се леем по течението... Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си, да спре да гледа другия. Тъпчем на едно място", каза още Краев.

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