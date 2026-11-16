"Позор! Не дупка, а пропаст": Български треньор отказа да поеме столичен клуб от Първа лига

Кризата в един от столичните клубове в Първа лига продължава. Става въпрос за Локомотив София. Тимът заема последната 14-а позиция в класирането с актив от едва 9 точки след изиграването на първите си 14 срещи. "Железничарите" загубиха от Септември София с 0:1 в последния кръг и това ги остави с една победа, 6 равенства и 7 поражения през настоящата кампания до момента. Тези резултати доведоха до раздяла със старши треньора Любослав Пенев.

Собственикът на Локо София с горчиви признания

Собственикът на клуба Веселин Стоянов даде ексклузивно интервю пред Дарик радио и Dsport.bg, в което коментира ситуацията в клуба. Родният бизнесмен се изказа изключително критично и определи настоящата позиция на "железничарите" като в пропаст: "Това и в най-лошите ни сънища не го е имало - че може Локомотив да бъде на последното място. За мен това е меко казано позор. Явно не се получиха нещата с Любо Пенев и футболистите. Фактът е факт, но проблемът на давещия се е в самия давещ се. Всичко е в нашите ръце и правим всичко възможно да излезе от тази пропаст. То не е дупка, а пропаст."

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Той призна, че вече е получил отказ от един треньор - Димитър Васев. След това Стоянов обясни какво не се е получило под ръководството на Любослав Пенев: "Може би не се получи маята между Любо Пенев и футболистите. Имаме много добри футболисти като индивидуалности, но като отбор и колектив не. Не се получи добре. Имаме и млади, и опитни футболисти, една сплав, но не, не се получи това, което искахме. За класирането просто не искам да говоря, срам ме е да говоря. Правим всичко възможно, за да могат да се подобрят нещата, защото фактът е факт. Ще направим всичко възможно и съм убеден, че ще излезем от това положение."

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