Марин льо Пен е заявила в понеделник на посланика на Украйна в Париж, че ако бъде избрана, публичните финанси на Франция вече няма да позволяват отпускането на средства в помощ за Украйна през следващите месеци. Кандидатката за президент, който е сочена за фаворит на изборите догодина, все пак е обещала, че „ще спази ангажиментите, които Франция е поела досега, включително заема от 90 милиарда евро“, отпуснат на Киев от Европейския съюз. Ройтерс съобщи, че Льо Пен е заявила също, че Франция ще продължи да предоставя материална и хуманитарна помощ, ако спечели президентските избори следващата пролет, като същевременно твърди, че Париж няма бюджет, за да предостави на Украйна повече финансова помощ.

Среща с посланика на Украйна

Разговорите при закрити врати се проведоха с посланика на Украйна във Франция Вадим Омелченко. Льо Пен е помолила посланика да каже на президента Володимир Зеленски, че ще бъде на разположение да се срещне с него в Брюксел или Париж, според изявлението, предаде Ройтерс.

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В петък, говорейки на търговския панаир „Произведено във Франция“ в Париж, тя вече беше заявила, че среща в Брюксел би била „оправдана“, защото „темата за финансирането на Украйна разтърсва Европа“. Зеленски я покани в Киев в края на октомври, заявявайки пред френския седмичник L'Express, че тя „ще си промени решението“, ако се срещне с украинци. Льо Пен не прие поканата.

По-ранно обещание за шестмесечна помощ

Посланието от понеделник е редом с позиция, която Льо Пен повтаря от средата на октомври. В интервю за фламандския телевизионен оператор VRT News тя заяви, че след избирането си ще продължи помощта за шест месеца, „за да не постави никого до стената“, но след това ще „прекрати финансовата помощ за Украйна, защото вече нямаме средства за това“.

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Тя определи Франция като „на ръба на фалита“ и оцени годишната цена на френската подкрепа на около 6 милиарда евро, цифра, която Зеленски оспори. Заемът от ЕС в размер на 90 милиарда евро, договорен за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г., е колективен европейски ангажимент. В изявлението си льо Пен заяви, че ще спази съществуващите обещания, включително този заем, дори когато изключва по-нататъшна финансова помощ от Париж.

Лагерът на Макрон предупреждава за изолация

Президентът Еманюел Макрон написа в събота, че онези, които искат да „разпределят“ ресурсите на Украйна, се стремят да наложат „несправедлив мир“, наричайки тази позиция „дух на поражението“ и заявявайки, че тя „не може да бъде позицията на Франция“. По-късно помощници заявиха пред BFMTV, че ако Льо Пен „отреже всичко за Украйна, тя ще ни изолира в Европа“, както съобщи Clash Report.

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Льо Пен, която води в социологическите проучвания за президентските избори във Франция през 2027 г., отговори, че ако Макрон „не беше съсипал страната ни за десет години, все още щеше да има място за маневриране, за да продължи финансовата помощ за Украйна“. В миналото тя вече е предупреждавала, че войната може да ескалира в конфликт на НАТО или да се превърне в „Стогодишна война“, като същевременно е представяла Франция като потенциален посредник в преговорите.

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