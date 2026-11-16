Селекционерът на България обясни загубата от Естония и призна дали остава начело

Българският селекционер Атанас Рибарски говори след загубата на националния отбор от Естония. "Лъвовете" отстъпиха с 1:2 при визитата си в Талин в мач от последния кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. Това е първо в историята поражение от този съперник. Така България завърши участието си на третата позиция в класирането в Група 4. Единствената добра новина е, че няма да се бори за оставането си в Лига С. Това бе последният мач за Атанас Рибарски начело на тима.

Рибарски видя позитивното в играта на България

След края на мача Рибарски подчерта позитивните аспекти в играта на "лъвовете" в последните два мача. Той отбеляза какво не се е получило в Талин и коментира въпроса има ли шанс да продължи да води националния отбор. Рибарски припомни думите на президента на БФС Георги Иванов, че се търси постоянен заместник. Родният специалист, че този експериментален състав е бил рискован, но футболистите са положили максимални усилия.

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"Неуспешни квалификации за нас, негативно представяне в почти всички мачове. Може би имахме отделни моменти и отрязъци, които за мен бяха положителни, но по-голямата част бяха негативни. Направихме всичко възможно, променихме почти всичко. Момчетата положиха старание. Имахме достатъчно на брой подавания в наказателното поле, не можахме да стигнем до стрелба. Головете са необясними. На такова ниво, ако допускаш такива голове, трудно може да спечелиш. Първият гол е загубено единоборство, а за втория колко имаше фал не искам да казвам, топката влезе директно. Момчетата, които интегрирахме, за мен направиха добри минути. Надявам се да им помогне в клубовете, а и за в бъдеще", започна Рибарски.

Остава ли Рибарски начело?

"Господин Иванов излезе и каза, че се търси вариант. Надали аз ще бъда в тежест на националния отбор. Каквото и решение да се вземе, ще бъде правилно. Най-важно е да интегрираме и развиваме момчета, да им помогнем да играят в чужбина", отговори Рибарски на въпрос дали ще остане начело на "лъвовете". "За мен е много дълга тема, виждате и в европейските мачове. Исландия се връща от европейската сцена, имат футболисти, които струват по 30-38 милиона евро. Водещ голмайстор на топ 5 първенствата, трябва да си зададем по-конкретни въпроси. В мача с Исландия - повечето играчи са продукт на датската лига. Тя е изградила 20-25 футболисти за топ 5 първенствата. Ние от 2014 г. имаме Тодор Неделев, Кирил Десподов в Каляри и Вальо Антов в Болоня и Монца. Само целенасочена работа трябва."

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