Докато националният отбор на България допусна нов исторически срам, една държава, определяна за футболно джудже, продължава да пише история в Лигата на нациите. "Лъвовете" започнаха участието с амбиции за първото място, но още на старта допуснаха унизителна загуба с 1:2 от Люксембург. Последва нулево равенство с Естония, след което селекционерът Александър Димитров подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който изведе тима при загубата с 0:3 от Исландия и победата с 2:0 в Люксембург.

Кой е джуджето сега?

Отборът се събра за ноемврийската пауза и последните два мача с надежди, че все още могат да се класират първи, което щеше да им донесе промоция в горната дивизия - Лига В, или поне на второто място, което дава право на участие в бараж. Звучният шамар с 0:5 от Исландия сложи край на всякакви шансове, а кампанията завърши с още една историческа загуба - 1:2 от Естония. Тези резултати отредиха на "лъвовете" третото място в групата.

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Междувременно отборът на Фарьорските острови, чието население е малко над 50 хиляди души, спечели с 1:0 у дома срещу Молдова в последния си решителен мач от група 3 на Лига C. По този начин тимът се изкачи на второто място в групата си и ще играе бараж за промоция в по-горната Лига В. Фарьорските острови завършиха кампанията си в Лигата на нациите без нито една загуба, след като дотук имаха само равенства, от които събраха общо 8 точки.

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