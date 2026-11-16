Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 ноември 2026 г.

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ 2027: ВСИЧКИ ЧИСЛА И ИДЕИ - ДАНЪЦИ, ДОХОДИ, ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Днес, 16 ноември, българското правителство, водено от Румен Радев, одобри проекта за държавен бюджет за 2027 година и проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 година и проекта за бюджет на НЗОК за 2027 година - ОЩЕ: В 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

В 8:00 СУТРИНТА: РАДЕВ НАХВАЛИ БЮДЖЕТ 2027 - ПОВЕЧЕ ЗА УЧЕНИЦИ, ПЕНСИОНЕРИ И "СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОБИВ" С ИНВЕСТИЦИИ (ВИДЕО)

"Слагаме край с оправданието с наследството на предишните" - това се закани премиерът Румен Радев на старта на днешното извънредно заседание на Министерския съвет, на което се приема Бюджет 2027 година. Той трябва да мине през парламента, за да стане факт - Още: "Шофьор в камиона има и той завива": Константин Проданов обяви ще бъде ли изтеглен Бюджет 2027

"ШОФЬОР В КАМИОНА ИМА И ТОЙ ЗАВИВА": КОНСТАНТИН ПРОДАНОВ ОБЯВИ ЩЕ БЪДЕ ЛИ ИЗТЕГЛЕН БЮДЖЕТ 2027

"Не се очаква да има изненади. Разбира се, ще видите най-детайлната картина, вече разбита по сектори и по политики. Но както макрорамката, така и основната посока вече зададохме - направихме презентация на бюджета преди седмица в УНСС". Това коментира в ефира на "Защо" по bTV председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов от "Прогресивна България" по повод на извънредното заседание, на което утре Министерският съвет ще разгледа Бюджет 2027. Още: Владислав Панев: Бюджет 2027 може да доведе до рецесия и обедняване

БЮДЖЕТ 2027 ДА НЕ ВЛИЗА В НС: БОЖАНОВ ОБВИНИ ВЛАСТТА, ЧЕ СЕ ОПИТВА ДА СИ КУПИ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Бюджет 2027 не трябва да бъде внасян в Народното събрание, защото такъв голям дефицит не може да бъде поправен. Редица законодателни промени могат да променят дефицита в положителна посока. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Божидар Божанов пред bTV. Още: Плевнелиев: Искам оставката на правителството, вкарва ни в кошарата на Русия и Турция

41% ОТ БЪЛГАРИТЕ НЯМАТ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ВЕЧЕ ХАРЧАТ НАТРУПАНОТО

Близо три пети от българските домакинства разполагат със спестявания, но значителна част от тях не могат да заделят допълнителни средства, а някои вече използват натрупаното, за да покриват текущите си разходи. В същото време 35% от домакинствата изобщо нямат спестявания. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч".

ХРИСТИНА ХРИСТОВА: СПЕЦИАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ ПРАВАТА ИМ (ВИДЕО)

Специалните договори за личните асистенти могат да бъдат добро решение, ако гарантират правата им. Това каза в предаването Студио Actualno министърът на труда и социалната политика в правителството на НДСВ и създател на програмата “Личен асистент“ през 2005 г. Христина Христова. Тя коментира оттегления от правителството Закон за личната помощ, който разгневи майките на деца с увреждания: “Държавата е длъжна, държавата трябва да помогне на семействата на деца с увреждания, защото животът на тези семейства първо е много по-труден и второ много по скъп. Основното е да не се загубват социални права. Още: Управляващите оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ

БЪЛГАРИЯ ИСКА ДВЕ РУСКИ БАНКИ С БЪЛГАРСКИ СОБСТВЕНИЦИ ДА ОТПАДНАТ ОТ САНКЦИИТЕ НА ЕС (ВИДЕО)

България настоява две руски банки, контролирани от български компании, да бъдат извадени от новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това потвърди външният министър Велислава Петрова в Брюксел, където участва в среща на първите дипломати на държавите членки. По думите ѝ, двете банки са извадени от списъка - тя направи аналогия с подобно искане на Франция, което също е било удовлетворено.

FT: ЕС ПРЕДЛАГА ОЩЕ 45 МЛРД. ЕВРО ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА, ПРИТИСКА БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 3 СТРАНИ СЪС ЗАПЛАХА ДА ИЗГУБЯТ ЕВРОПАРИ

Европейската комисия ще предложи от общия бюджет на ЕС да се вземе заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро, защото Киев се изправя пред най-тежката зима от началото на пълномащабната руска инвазия. Украйна се сблъсква с очакван финансов дефицит от 70 млрд. евро през следващата година, а изпълнителният орган на ЕС се ангажира да помогне за покриването на две трети от тази сума, като същевременно призовава другите западни съюзници да засилят подкрепата си.

ПРОРОЧЕСКИ АНАЛОГИИ: СКОРО АРМИЯТА НА ПУТИН ЩЕ НАХЛУЕ ДРУГАДЕ В ЕВРОПА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин предлага идеи за преначертаване на европейския ред за сигурност. В мечтите си той се вижда в Ялта през 1945 година. Проблемът е, че за да предложи идеи от такъв мащаб, първо трябва да спечели световна война. Последния път, когато проверих, Русия беше прекарала 4 години и 8 месеца да превземе село Мала Токмачка в Запорожка област – почти". Това написа в своя официален профил в социалната мрежа "Х" Андрий Сибиха.

ПУТИН ГОДИНИ НАРЕД КУЛТИВИРА ТРЪМП - СТРАТЕГИЯТА МУ ВЕЧЕ ДАВА ПЛОДОВЕ, НО БЕРИТБАТА ЩЕ Е КРАТКА

Руският диктатор Владимир Путин постепенно реализира стратегия, която преследва от години - да подчини Украйна, като същевременно да използва изградените си отношения с Доналд Тръмп за отслабване на американската подкрепа за Киев. Според анализ на бившия посланик на САЩ в Русия (2012-2014 г.) Майкъл МакФол за Foreign Affairs - именно сближаването между двамата лидери сега позволява на Москва да възстанови позициите си след години на неуспехи на бойното поле.

СДЕЛКАТА ЗА 500 МЛН. ДОЛАРА, КОЯТО ВЗРИВИ СЪРБИЯ: СКАНДАЛЕН ПРОЕКТ НА ДЖАРЕД КЪШНЪР ОФИЦИАЛНО СЕ РАЗПАДА

Проект за луксозен хотелски комплекс за половин милиард долара, историческа сграда, разрушена от бомбардировките на НАТО, съмнения за фалшифицирани документи, протести и сблъсък между сръбската власт и съдебната система. Имотната сделка в западната ни съседка, свързана с Джаред Къшнър – зетя на американския президент Доналд Тръмп, се превърна в един от най-спорните политически и обществени казуси в страната. В крайна сметка компанията му се оттегли от проекта, а Белград пристъпи към формалното прекратяване на споразумението.

ДАРЕНИЯ СРЕЩУ ВЛИЯНИЕ: СКАНДАЛЪТ NVIDIA МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ СКАНДАЛ С ТРЪМП

Сексуалните скандали около бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и поредицата от корпоративни противоречия, белязали управлението му, повдигнаха редица сериозни въпроси. Те засягат всичко - от личния морал, брачните отношения и милиардните разводи до националната сигурност, цената на технологичния напредък и устойчивостта на световната търговия.

ВИДЕО ПОКАЗА КАК ИЗГЛЕЖДАТ 18 МЛН. ЕВРО, СКРИТИ В ГОРАТА ОТ БИВШ МИНИСТЪР НА ВИКТОР ОРБАН

Как изглеждат 17,7 милиона евро в брой – открити заровени в гора по случай, свързан със министър на бившия унгарски премиер Виктор Орбан? Унгарските антикорупционни власти конфискуваха парите, открити заровени в горски местности и укрити в селскостопански постройки, складове и сейфове. Акцията е част от мащабно разследване за корупция срещу Миклош Шестак – бивш министър на националното развитие в правителството на Виктор Орбан в периода 2014–2018 г. И на видеокадри, заснети при акцията, беше показано как изглежда огромната купчина пари.

ЛЮБОВТА, КОЯТО ПРОМЕНЯ ВСИЧКО: СВЕТЛА ИВАНОВА РАЗКРИВА КАК (ВИДЕО)

Любовта през годините се променя - с опит, с мъдрост. Остават истинските неща. Това заяви в предаването "Студио Actualno" певицата Светла Иванова, разказвайки за новата си песен “Ти си любовта”.