Кошмар без край! Трета държава ни победи за първи път само за 51 дни

Българският национален отбор по футбол продължава да пренаписва историята, но по възможно най-неприятния начин. След като Люксембург и Исландия постигнаха първите си победи срещу "лъвовете", сега и Естония се нареди в този списък. България загуби с 1:2 в Талин и допусна трето историческо поражение само за 51 дни, задълбочавайки кризата в родния футбол.

Естония поведе рано, България намери отговор

Двубоят на "А. Ле Кок Арена" започна кошмарно за българските национали. Още в осмата минута Патрик Кристал организира бърза контраатака, премина през Йоан Стоянов и с мощен удар откри резултата. Това беше първото попадение на Естония срещу България в историята на двубоите между двата отбора.

Въпреки ранния шок "лъвовете" постепенно намериха своя ритъм и създадоха няколко опасни ситуации. Усилията им дадоха резултат в добавеното време на първата част, когато Светослав Ковачев се възползва от разбъркване в наказателното поле и с точен диагонален изстрел възстанови равенството.

Още: Не разбирам каква е целта на националния отбор по футбол и смятам, че той трябва да бъде закрит

Нов удар през второто полувреме и червен картон за Естония

След почивката домакините отново нанесоха болезнен удар. В 60-ата минута резервата Кевор Палумец засече с глава центриране от свободен удар и върна преднината на естонците. Атанас Рибарски потърси промяна с включването на Георги Русев, Атанас Илиев, Ивайло Чочев и Марин Петков. Дебют за представителния тим направи и защитникът на Лудогорец Симеон Шишков.

В 68-ата минута Пламен Андреев предотврати трето попадение, след като спаси удар на Матиас Манилаан, останал сам срещу него. В заключителните минути Естония остана с човек по-малко, след като Карел Мустмаа получи втори жълт картон за симулация. България обаче не успя да се възползва от численото си предимство и допусна ново поражение, с което приключи участието си в турнира.

Още: Бивш селекционер на България: "Мъри Стоилов каза да свием ушите, да наведем главите и да тренираме"