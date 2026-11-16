В защита на Роналдо: Мрачна прогноза за бъдещето на "клоуна" Жорже Жезуш

Коментарите на португалския селекционер Жорже Жезуш относно отсъствието на Кристиано Роналдо от националния отбор не минаха незабелязано. Те предизвикаха гневна реакция, най-вече от страна на британския телевизионен водещ Пиърс Морган, който реши да отговори на треньора с остри думи. Жезуш направи тези коментари след тежката загуба на "мореплавателите" с 1:4 от Дания в Лигата на нациите. Резултатът поднови дебата относно отсъствието на Роналдо, който се оттегли от националния отбор преди началото на настоящата международна пауза.

Критиките срещу Жезуш след коментарите му по адрес на Роналдо

Попитан след мача колко много отборът е изпитвал липсата на нападателя на Ал Насър, 72-годишният треньор отговори саркастично: "Да ни липсва? Как? Той вече не е в националния отбор, освен ако не дойде само за да ми прави компания." Този отговор привлече вниманието на футболната общност, тъй като дойде веднага след разгромна загуба, а отсъствието на Роналдо от португалския отбор все още е актуална тема за дебат. Той бързо се разпространи в социалните медии.

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Италианският журналист Фабрицио Романо сподели коментарите на Жезуш в "X". Пиърс Морган отговори, като се възползва от възможността да отправи пряка критика към португалския треньор заради позицията му спрямо 41-годишния голмайстор. Британецът написа: "Този клоун също няма да бъде в националния отбор, ако Португалия продължава да бъде разгромявана, както от Дания." Това не беше първият път, когато Морган атакуваше португалския треньор напоследък. Той открито критикуваше Жезуш за поведението и събитията, които предшестваха напускането на Кристиано Роналдо от националния отбор.

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This clown won’t be on the national team either if Portugal keep getting thrashed like they did today. — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2026