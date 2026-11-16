Стилиян Петров подкрепи националния отбор на България и даде безценен съвет преди мача с Естония

Легендата на българския футбол Стилиян Петров изрази подкрепата си към националния отбор. "Лъвовете" изгубиха всякакъв шанс да се класират в горната дивизия на Лигата на нациите, тъй като преди последния си мач се намират на третата позиция с актив от 4 точки. На върха в групата е Исландия с 11, следвана от Естония с 9 пункта. В петия кръг българите допуснаха унизително поражение с 0:5 от исландците у дома и очаквано понесоха много критики за представянето си.

Стилиян Петров подкрепи футболистите от националния отбор

Часове преди първия съдийски сигнал на срещата с Естония Стилиян Петров публикува интересно послание към националите. Той изрази подкрепа и вяра във възможностите на отбора, подчертавайки трудния момент, през който преминава със смяната на пореден треньор. По тази причина Стенли призова играчите да повярват в себе си, защото те знаят какво да правят и не се нуждаят от това някой да има го казва.

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Посланието на Стилиян Петров към националния отбор:

"Здравейте, момчета, пиша ви това няколко часа преди мача с Естония, защото знам какво ви е сега. Бил съм в тази съблекалня. Водил съм и съм следвал. Когато губиш, телефонът ти е пълен с критики. В студиата всички са големи футболисти, а всеки бивш играч, постигнал или непостигнал, ти обяснява къде си сбъркал. От това никой от вас не може да избяга. Нов треньор, нова система, нови изисквания. Правилни или неправилни. И пак отначало. Така не се гради отбор. Така не се гради увереност. Така не се гради постоянство. И точно затова искам да ви кажа нещо важно, от сърце.

Идва момент, в който вие самите трябва да вземете нещата в свои ръце. Не чакайте някой да ви каже какво да правите. Всеки един от вас знае и може. Един с повече, друг с по-малко качества. Но затова сте отбор - този с повече да бъде опора на този с по-малкото. Баланс, който само вие можете да регулирате. Заедно! Тази вечер на терена сте вие. Вие решавате. Вие сте тези, които трябва да си говорите, да се подкрепяте, да поемете инициативата. Един за друг. Не играйте за медиите. Не играйте за критиците. Играйте за себе си и всички нас които винаги ще ви подкрепяме, при загуби и победи. За всеки един момент от пътя ви, в който сте мечтали да носите тази фланелка. Аз съм с вас. Българският фен страда, но също така тайно очаква. Успех!", гласи посланието на Стенли.

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