Бивш служебен министър е назначен за посланик в САЩ

Бившият служебен министър на външните работи Николай Милков е избран за нов посланик на България в Съединените щати. Информацията е потвърдена от Министерството на външните работи за БНТ. За да поеме официално поста във Вашингтон, назначението му трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова.

Николай Милков е дипломат от кариерата с дългогодишен опит във външната политика и международните отношения. Той беше служебен министър на външните работи в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев – от август 2022 г. до май 2023 г.

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След края на мандата си като министър Милков беше назначен за постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет към НАТО със седалище в Брюксел. Заема тази длъжност от 7 май 2023 г.

В дипломатическата си кариера е бил посланик на България в Румъния и Канада, генерален консул на страната ни в Ню Йорк, посланик във Франция и Монако, както и постоянен представител на България към ЮНЕСКО в Париж.

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Професионалният му път включва и работа в Министерството на отбраната, където заема длъжността постоянен секретар. В Министерството на външните работи е заемал различни ръководни позиции, сред които директор на дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“ и заместник-министър.

Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия и специалност „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. През 1991 г. придобива докторска степен с дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

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България е без титулярен посланик в САЩ от края на април 2025 г., когато Георги Панайотов подава заявление за предсрочно прекратяване на мандата си. През този период дипломатическата мисия във Вашингтон се ръководи от временно управляващ посолството.