Литва, която е член на ЕС и НАТО, официално посрещна днес нов контингент американски военнослужещи, предаде ДПА. Два батальона от Първа пехотна дивизия на американската армия бяха посрещнати на военния полигон край град Пабраде в източната част на Литва.

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На церемонията литовският президент Гитанас Науседа и министърът на отбраната Робертас Каунас изразиха признателност за ангажимента на САЩ към сигурността на страната. В изказванията си двамата подчертаха, че продължаващото присъствие на американски сили изпраща важен възпиращ сигнал. Литва граничи с руския ексклав Калининград на Балтийско море, както и с Беларус, страна, която е съюзник на Русия, предава БТА.

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От 2014 г. насам САЩ разполагат на ротационен принцип свои военни подразделения за учения по източната граница на НАТО. Бъдещето на американското военно присъствие в Литва обаче бе поставено под въпрос, тъй като Вашингтон в момента преразглежда разполагането на войските си в Европа. Предвижда се в балтийската държава да бъде разположена постоянно и бронирана бригада на германския Бундесвер. Науседа подчерта, че Литва е готова да приеме допълнителни американски сили на постоянна основа и да осигури необходимата за тях инфраструктура.

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Правителството във Вилнюс обяви наскоро планове до 2030 г. да инвестира още 55 милиона евро в инфраструктурата на полигона край Пабраде. Министърът на отбраната Робертас Каунас каза пред литовското радио, че на Вашингтон са представени и предложения за създаване на постоянна американска военна база в Литва.