Дейвид Бекъм влиза в съдебна битка за 8-цифрена сума

Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм е разярен на производителя на парфюми "Coty" и е завел дело срещу компанията. Бившият ас на Манчестър Юнайтед е открил, че неговите парфюми са били продавани, наред с други места, в "кошница с изгодни оферти в бензиностанция". Съдебните документи показват, че той претендира за 38 милиона евро. Бекъм работи с "Coty" от години. Компанията е пуснала на пазара над 30 аромата под неговото име, като цената им във Великобритания обикновено е около 20 лири за флакон. Но "DB Ventures", която управлява търговските права върху името на Бекъм, твърди, че "Coty" не е спазила споразуменията относно местата, където продуктите могат да се продават.

Дейвид Бекъм съди компанията за злоупотреба с бранда му

"DB Ventures" посочва в документи, подадени във Върховния съд в Ню Йорк, че "Coty" е продавала ароматите против волята на Бекъм. Продуктите, според информацията, са се появили в "Poundland" - британска верига за търговия на евтини стоки и в кошница с изгодни оферти на бензиностанция. Адвокатите на Бекъм твърдят, че продажбата на парфюмите на такива места нанася вреда на имиджа на марката му. "DB Ventures" иска да защити ексклузивния, луксозен имидж, който бившият национал на Англия е изградил.

ОЩЕ: Дейвид Бекъм влиза в Залата на славата в САЩ

"DB Ventures" твърди, че "Coty" е продала продукти на Бекъм на стойност най-малко 24 милиона долара чрез неодобрени търговски обекти. Компанията претендира за общо 41 милиона долара обезщетение за вреди и компенсации, или приблизително 38 милиона евро. "DB Ventures" също така твърди, че "Coty" е подценила нетния си оборот с 123 милиона долара. Компанията на Бекъм заявява, че това ѝ е струвало около 6 милиона долара под формата на роялти."Coty" е подала отговор на исковата молба и моли съда да отхвърли делото. "Coty" отрича някога да е продавала парфюмите на Бекъм чрез "Poundland". Производителят също така твърди, че има правото да решава кои търговски обекти да продават парфюмите.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед се продава: Дейвид Бекъм води новите собственици?