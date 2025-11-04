Нов в Левски може да напусне още през лятото

Един от новите футболисти на Левски, които пристигнаха в тима по време на летния трансферен прозорец може да напусне клуба още след края на настоящия сезон. Става въпрос за алжирския полузащитник на „сините“ Акрам Бурас. Това съобщиха медиите в родината на 23-годишния халф, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите доброто му представяне може да го отведе в друг отбор с много по-големи възможности от българския гранд.

Акрам Бурас пристигна в Левски през лятото на 2025-та от тима на МС Алжер. Тогава „сините“ платиха около 350 хиляди евро за правата му. До момента полузащитникът има на сметката си общо 8 мача за столичани, в които е реализирал едно попадение, а също така е направил и две асистенции.

ОЩЕ: В България не спираме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях

Акрам Бурас се представя отлично с екипа на Левски

„Бившият играч на Алжер Акрам Бурас участва при за втория гол, отбелязан от Майкон. Така той блесна за втори пореден мач. Преди това направи ключова асистенция и отбеляза гол при победата на отбора си срещу Хебър в предишния мач, който бе за Купата на България. Акрам Бурас е допринесъл за отбелязването на 4 гола за своя клуб Левски, за който изигра 8 мача във всички турнири“.

„С изявите си той може да привлече вниманието на друг европейски отбор с много по-големи възможности, който да промени дестинацията му през следващото лято. Трябва да се отбележи, че Акрам Бурас се стреми да спечели повече игрови минути и да се утвърди като ключов играч, за да привлече вниманието и на националния отбор“, пишат в Алжир.

ОЩЕ: Левски замрази преговорите за нови договори с двама от основните играчи на Хулио Веласкес