БФС реши: Служебна загуба за Локомотив Пловдив в скандалното дерби с Ботев и глоба от над 25 бона

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз взе решение какви наказания ще наложи на Локомотив и Ботев след скандалното дерби на Пловдив, което се състоя през уикенда. Както е известно, двубоят бе прекратен в 41-ата минута, след като стражът на „канарчетата“ Даниел Наумов бе уцелен от привърженик на „смърфовете“ по главата с пластмасова бутилка. Днес Дисципа се събра на заседание, а след него председателят на комисията Юрий Кучев обяви санкциите за двата клуба.

Кучев заяви, че Локомотив Пловдив е наказан със служебна загуба с 0:4 в дербито, както и три мача без публика. „Смърфовете“ също така ще трябва да платят и над 25 хиляди лева глоба за изцепките на техните привърженици. Ботев също отнесе финансова санкция. Тя обаче е доста по-скромна като сума. „Канарчетата“ ще трябва да заплатят около 13 0000 лева. „Жълто-черните“ ще трябва и да възстановят щетите, които феновете на тима са нанесли на стадион „Локомотив“ в пловдивския парк „Лаута“.

Юрий Кучев обясни за наказанията и глобите

„Съдията е в правото си, има право да го направи, когато е застрашено здравето. Резултат от всичките тези неща, няколко пъти са се събирали съдията, делегатът, отговорните лица, капитаните. Съдията е преценил, че срещата трябва да бъде прекратена. Причината е хвърленият предмет, причинил травмата на състезател на Ботев. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив, вината е на Локомотив“.

„Оттук насетне санкциите: три срещи лишаване от домакинство. Заменяме лишаването от домакинство с игри без публика. Служебна загуба 0:4 присъждаме, както и санкция 15 000 лева. С всичките санкции, ако не ме лъже паметта, сумата е 25 300 лв. На Ботев Пловдив санкцията е също от събиране на нарушения. Около 13 300 лв., възстановяване на щети. Няма да има преиграване, ако това питате“.

„Прецедент може да има във всяко едно нещо. Доста отдавна не сме имали такава ескалация. За жалост, още от първия кръг се почна с тежки наказания. Казах, че очакваме какво ли ще се случи нататък. Ако някой реши нещо да прави, няма сила, която да го спре. Но съответните собственици и отбори, длъжностни лица, органите на МВР – трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на Локомотив. По искане на феновете, е махната“.

„Съдията е спазил всички процедури. Оттам нататък, без да се играе след 36-ата минута, са предупредени и капитаните – да се намесят с авторитет. Не е кой знае какъв... Обсъждахме много версии, всякакви версии. Преценихме всеки един момент, страшно много доклади от всички, видеозаписи, тъй че обсъдихме всички хипотези. Виждате, че не става – това са най-тежките санкции“, обясни шефът на Дисципа.

