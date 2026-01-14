Новият треньор на последния в Първа лига: „Тук съм, за да измъкна отбора“

Новият треньор на последния в Първа лига Добруджа даде интервю, в което говори за целите си начело на клуба. Ясен Петров, който е бивш национален селекционер, пое отбора от Добрич в началото на месеца. От тогава при „жълто-зелените“ е пристигнал само един нов футболист, а Петров каза, че се надява до края на седмицата да има още един нов в редиците си. Специалистът говори и за целите си начело на Добруджа.

Ясен Петров: „Надеждата е жива“

Ето какво каза Ясен Петров: „Засега в отбора има един нов. Надявам се, че до края на седмицата ще се присъедини още един нов играч към нас. Всички в отбора търсим играчи, които да ни помогнат. Дори да не намерим качествени нови играчи, хората, които днес взеха участие в контролата срещу Черно море показаха, че надеждата е жива. Не искаме да издаваме на кои позиции търсим нови играчи. Правим всички възможни опити. Ние имаме четири контроли в Турция. Имаме някаква идея. Според качеството на нашите футболисти по какъв начин да изглеждаме през пролетния дял. Искам да развием още една-две идеи.

„Аз съм дошъл, за да се опитам да измъкна отбора от тази ситуация“

Този отбор има по-голям потенциал. Надявам се да се измъкнем от тази незавидна ситуация. Аз съм дошъл, за да се опитам да измъкна отбора от тази ситуация, в която се намира. Не съм месия. Всеки ден се събуждам изключително щастлив, че работя с тези момчета. Не напразно съм дошъл в Добрич. Чувствам се изключително добре. Всичко е отворено в този живот. Всеки ден за мен е един урок. Това, че след 12 години се завърнах в българския шампионат е отново едно предизвикателство и е изключително интересно за мен като приключение. Да се надяваме, че ще завърши добре“.

