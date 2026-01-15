Новият в Левски се сбогува с Ботев Пловдив

Армстронг Око-Флекс е първото официално ново попълнение на лидера в Първа лига Левски. Той пристигна от друг роден клуб – Ботев Пловдив, след като „сините“ платиха откупната му клауза. От „Герена“ разкриха, че са дали 300 000 евро на „канарчетата“ за услугите на ирландското крило, но за никого не е тайна, че ръководството на пловдивския гранд беше против този трансфер да се осъществи.

Армстронг Око-Флекс: „Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен“

Армстронг Око-Флекс подписа с Левски на 14 януари, а след това качи история в социалните мрежи, с която се сбогува с феновете на вече бившия си клуб и им благодари. Ето какво написа младия ирландец: „Фенове на Ботев, благодаря ви за подкрепата през този сезон. Наслаждавах се на всеки момент в клуба и давах всичко от себе си на терена за клуба. Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен. Пожелавам ви всичко най-добро. Благодаря ви!“

Армстронг Око-Флекс вкара 7 гола и даде 2 асистенции в 15 мача за Ботев

Око-Флекс пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2025 г. от швейцарския Цюрих. От началото на сезона той взе участие в 15 мача за „канарчетата“ – 14 в Първа лига и 1 за Купата на България. В тези срещи той се представи добре, като вкара 7 гола и даде 2 асистенции. Този трансфер може да се окаже голям за младия ирландец, тъй като той ще премине от 11-тия във временното класиране в лидера на българското първенство.

