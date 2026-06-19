Новата перла на Левски заблестя в първата контрола на "сините", завършила с разгром

Българският шампион Левски записа победа в първата си контрола през новия сезон. "Сините" надделяха над Академик Свищов с 4:0, като най-добро впечатление направи едно от новите попълнение в състава на Хулио Веласкес. Испанският специалист заложи на младите таланти Огнян Владимиров (вратар) и Стивън Стоянчов (нападател) от първата минута. Той също така включи пристигналия съвсем скоро на "Герена" - Давид Кусо, в стартовия състав.

Левски победи Академик Свищов без проблеми

Очаквано, столичани започнаха по-силно и поведоха в резултата само 120 секунди след началото. Оливер Камдем центрира отдясно, след като получи отлична топка от Кусо, и намери Армстронг Око-Флекс. Крилото овладя кълбото и от близка дистанция го прати в мрежата на Християн Стоянов. Малко след това Давид Кусо направи страхотен пробив и отбеляза дебютния си гол със синята фланелка. Малко след това той отрази още един удар на Око-Флекс, както и на Акрам Бурас. Минути преди края на първата част Кусо отново попадна под светлините на прожекторите. Той намери много добре в наказателното поле Акрам Бурас, който овладя и отправи удар. Топката се отби в бранител на Академик и влетя в мрежата на Християн Стоянов за 3:0.

Веласкес направи редица смени на почивката, като включи в игра другите две нови попълнения - Адриан Райчев и Рейналдо. Десетина минути по-късно Рейналдо асистира попадение на Гашпер Търдин, но то бе отменено заради засада. В 69-а минута Хуан Переа отбеляза третия гол в мача след отлично центриране на Мазир Сула отдясно. Четвърт час преди края Стоянов отрази силен удар на Оливер Камдем, но изстрелът бе толкова силен, че кълбото се отби в горната греда, но все пак не попадна в мрежата. До края на срещата не се стигна до други попадения и "сините" се поздравиха с убедителния успех от 4:0.

ОЩЕ: Юноша на Левски напусна "Герена" - ще подсили друг тим от Първа лига