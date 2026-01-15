Още един български гранд влезе в обяснителен режим заради Левски - разкриха разговор със Сираков

След Ботев Пловдив и казуса "Око-Флекс": и Локомотив Пловдив публично влезе в обяснителен режим заради лидера в класирането Левски. "Смърфовете" излязоха с официална позиция, с която да внесат яснота за спекулациите около Хуан Переа. В последните часове усилено се заговори, че Левски води преговори с Локомотив за нападателя на пловдивчани, но от лагера на "железничарите" подчертаха, че до момента не е постъпвала официална оферта.

Наско Сираков питал за цената на Хуан Переа, но му се сторила висока

Нещо повече: от Локомотив Пловдив разкриха и за устен разговор с мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков, който единствено е искал да разбере ориентировъчно цената на Хуан Переа. Когато е разбрал стойността на футболиста, Сираков е заявил, че поставената цена не устройва неговия клуб. До там са приключили и разговорите между двете страни, като на този етап изглежда, че Левски няма да го привлече в редиците си.

Ето и позицията на Локо Пловдив:

"Във връзка с появилата се днес информация в различни медии, че ПФК Левски води преговори с ПФК Локомотив за трансфера на футболиста Хуан Переа, желаем да внесем следната яснота:

Към настоящия момент не е постъпвала нито една официална оферта от който и да е клуб, за който и да е наш състезател.

Относно Хуан Переа – преди няколко дни са били проведени единствено устни разговори с г-н Наско Сираков, касаещи ориентировъчната трансферна сума на играча. В хода на тази комуникация е било заявено, че поставената цена не устройва отсрещната страна. Към този момент няма входирана официална оферта за Хуан Переа.

В същото време в медиите се появяват различни спекулации и относно други футболисти на ПФК Локомотив Пловдив. Държим ясно да заявим, че подобни публикации, както и опити и желания на т.нар. псевдомениджъри, не отговарят на истината и няма да бъдат реализирани.

Междувременно ПФК Локомотив Пловдив заявява, че е отворен за привличане на спонсори, съдружници и спомоществователи, които да помогнат да продължи стабилното развитие на клуба."

