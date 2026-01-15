Левски ще се бори с клубове от евротурнирите за нападател

Левски може да се включи в трансферната битка за нападателя на словенския Целие Франко Ковачевич. Тази новина пристигна от Шотландия, където според медиите интерес към хърватския футболист има и от местния Селтик. Според журналиста Марк Хендри цената на 26-годишното острие е 2.5 милиона паунда (около 2.9 милиона евро). Хендри пише още, че унгарския Ференцварош вече е изпратил оферта за Ковачевич, а интерес има и от Уйпещ.

Селтик и Ференцварош изглеждат като най-вероятните нови клубове за Ковачевич

Селтик и Ференцварош със сигурност са най-големите фаворити за подписа на нападателя. Въпреки че Целие иска да го задържи, и двата клуба ще настояват да го привлекат. Те изглеждат като най-вероятни следващи дестинации за хърватина не само заради финансовите възможности, които имат, а и защото са доста привлекателни дестинации. В момента и двата клуба се състезават в Лига Европа и имат шанс за класиране в елиминационната фаза.

Още: Новият в Левски се сбогува с Ботев Пловдив

Celtic have engaged with NK Celje over prolific striker Franko Kovacevic 👀 Hoops scouts have requested his terms after watching him in the Prva Liga.



11 goals, 2 assists in 14 games ⚽ Celje want to keep him, but Ferencvaros, Ujpest & Levski Sofia are also interested.… pic.twitter.com/HKqeBQRJ1J — Michael Shearer (@MichaelcShearer) January 14, 2026

Ковачевич е вкарал 16 гола през сезона

С оглед на съперниците си и високата цена, която трябва да плати, за Левски изглежда почти невъзможно да привлече Ковачевич. Но все пак във футбола никога не трябва да се казва „никога“. Според информацията „сините“ имат интерес към нападателя, така че може и да се борят с по-големите отбори. От началото на сезона хърватското острие има 11 гола в 18 мача от първенството на Словения и още 5 попадения в Лигата на Конференциите.

Още: Шефът на Ботев Пловдив за трансфера на Око-Флекс: "Не знам дали Левски осъзнава риска, може да им отнемат точки"