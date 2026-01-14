Пред погледа на Домусчиев: Лудогорец се измъкна от загуба с два гола за 1 минута

Лудогорец и полския Ракув завършиха при резултат 2:2 във втората и последна контрола на "орлите" от подготвителния лагер в Белек. Срещата беше изгледана на живо от собственика на "орлите" Кирил Домусчиев. Разградчани стартираха слабо и на почивката изоставаха с две попадения. Точни за поляците бяха Йонатан Браут Брунес и Марко Булат. През втората част между 79-ата и 80-ата минута Бърнард Текпетей и Станислав Иванов възстановиха паритета.

В четвъртата минута Ракув получи дузпа за нарушение на Хендрик Бонман срещу Йонатан Браут Брунес. Потърпевшият се нагърби с изпълнението от бялата точка, което материализира - 1:0. В средата на полувремето удар на Кайо Видал рикошира в защитник и срещна десния страничен стълб. 60 секунди по-късно Станич стреля, но Цих се намеси.

Бонман отвърна с хубаво спасяване в 31-вата минута, когато отрази изстрел на Брунес. В края на първата част Булат се възползва от грешка в разиграването на Лудогорец, за да вкара за 0:2. В началото на второто полувремето Брунес направи сериозен пропуск. Последваха силни минути за Текпетей, чиито два опасни шута бяха парирани. В 78-ата минута крилото си спечели дузпа, която сам реализира.

Броени секунди след това той пак проби по фланга и пусна към Станислав Иванов, който нямаше как да сбърка на празна врата - 2:2. До края на мача Лудогорец можеше да осъществи пълен обрат. Младокът Николай Николов засече с глава центриране. Топката рикошира в Машадо, но въпреки това противниковият страж изби.