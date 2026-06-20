Новото оръжие на Христо Янев блесна при инфарктна победа на ЦСКА в Австрия

Отборът на ЦСКА постигна драматична победа в първата си контрола от лятната подготовка в Австрия. "Армейците" надделяха с 2:1 над новака в словенския елит - Брине. Българският тим не бе достатъчно организиран през първата част и допусна попадение във вратата си, но показа друго лице през второто полувреме и заслужено стигна до успеха в края на мача. С дебютен гол се отчете най-новото попълнение в състава на Христо Янев - Жоел Цварц, който пристигна преди броени дни от Локомотив Пловдив.

Труден успех за отбора на Христо Янев

Отборът на Брине започна по-силно срещата, като още в третата минута погледна към съперниковата врата. Футболистите на ЦСКА не се ориентираха добре, което позволи на Едвин Сулянович да отправи опасен удар, прелетял над вратата. Малко след това стражът на "червените" Димитър Евтимов трябваше да се справи и с удар на Никола Йовичевич. След десетина минути игра столичани най-накрая отговориха чрез далечен изстрел по земя на Чорбаджийски, който не затрудни словенския вратар на Брине. Около 20-минута отново Чорбаджийски пробва рефлексите на Яка Зърнец, който внимаваше.

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След половин час игра Христо Янев направи вратарска смяна, като под рамката на ЦСКА застана Даниел Николов. Няколко минути по-късно младият страж демонстрира класата си, отразявайки удар на Кевин Бенкич. Така се стигна до 41-вата минута, в която Брине стигна до гол. Той дойде след грешка на Пастор пред наказателното поле на "армейците", която изведе Ерик Милошевич на добра позиция. Халфът не се поколеба да стреля от двайсетина метра и прати топката в мрежата на Николов за 1:0.

"Червено" надмощие през втората част

След почивката Янев извърши цели девет промени, а от стартиралите срещата остана само Пастор. Минути след началото на второто полувреме "армейците" бяха близо до това да изравнят, но удар на Матиас Фаетон срещна страничната греда. Българският тим започна да оказва сериозен натиск, като последваха опити на Соле и Ебонг, които минаха на сантиметри от целта. След час игра и третият вратар Фьодор Лапоухов влезе на терена за ЦСКА, а малко след това най-новото попълнение Жоел Цварц замени Пастор, заставайки пред Йоанис Питас.

Натискът на "армейците" все пак се отблагодари в 81-а минута. Под светлините на прожекторите попадна влезлият преди минути Жоел Цварц, който отбеляза дебютното си попадение с червената фланелка. Той овладя топката след корнер и стреля с левия си крак. Кълбото се отклони в защитник в бяло и влетя в мрежата. В следващите минути Цварц бе много активен и бе близо до второ попадение, но не успя да намери целта. За щастие на феновете на ЦСКА, техните любимци все пак стигнаха до победата в 91-а минута, когато Йоанис Питас се разписа за крайното 2:1.

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