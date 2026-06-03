ЦСКА се размина с трансферната си цел №1 – национал на България преподписа с настоящия си клуб

Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба. 25-годишният бранител се завърна в игра в края на май след операция на коляното и продължително лечение, като влезе като резерва в решаващия финален мач-реанш за промоция в Серия А срещу Катандзаро.

Валентин Антов остава в Монца

Заради травмата Антов записа само 20 игрови минути в два мача през завършилата кампания, но от Монца прецениха да продължат контракта му с още един сезон. Българският национал премина в клуба срещу 3,9 милиона евро от родния си ЦСКА София през юли 2022 година, като досега е изиграл общо 21 мача за Монца.

Както е известно, наскоро се заговори, че Антов е в трансферните планове на „армейците“ и може за пореден път да се завърне в тима, но явно на този етап това няма как да се случи.

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