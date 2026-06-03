ЦСКА се размина с трансферната си цел №1 – национал на България преподписа с настоящия си клуб

Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба. 25-годишният бранител се завърна в игра в края на май след операция на коляното и продължително лечение, като влезе като резерва в решаващия финален мач-реанш за промоция в Серия А срещу Катандзаро.
Валентин Антов остава в Монца
🔏 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣— AC Monza (@ACMonza) June 3, 2026
Avanti insieme Valentin ⚪️❤️
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/ltO0nRZxOJ pic.twitter.com/Yd5pCC3k9e
Заради травмата Антов записа само 20 игрови минути в два мача през завършилата кампания, но от Монца прецениха да продължат контракта му с още един сезон. Българският национал премина в клуба срещу 3,9 милиона евро от родния си ЦСКА София през юли 2022 година, като досега е изиграл общо 21 мача за Монца.
Както е известно, наскоро се заговори, че Антов е в трансферните планове на „армейците“ и може за пореден път да се завърне в тима, но явно на този етап това няма как да се случи.
ОЩЕ: Трансферна цел №1 на ЦСКА - „армейците“ искат да си върнат най-младия капитан в историята на клуба