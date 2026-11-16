Войната в Украйна:

Комисар Златанов след смъртта на Милена: Вече дори не искам да го наричам "полицай", уволнението му е най-малкият проблем

16 ноември 2026, 19:51 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: СДВР
Комисар Златанов след смъртта на Милена: Вече дори не искам да го наричам "полицай", уволнението му е най-малкият проблем

Десетки хора се събраха тази вечер в Драгоман в памет на 18-годишната Милена. Тя загина, блъсната от автомобил, зад волана на който стои граничен полицай. Освен в памет на момичето, на бдението, дойдоха и хора, които искат справедливост, пълно разследване на случая, както и понасяне на отговорност от страна на граничния полицай.

„Към всички онези хора в парламента и в частност правосъдната ни система, която доказано не работи. И ако това нещо продължи, повярвайте ми, народът няма да издържи. И ако правосъдната система не работи, ще започнем да работим ние“, коментира жена, след като беше попитана към кого иска да отправи своето послание. „Искам просто да подкрепя всички родители и близките на това момиче, чийто живот прекъсна прекалено рано. Някой ѝ го прекъсна, очевидно“, каза още тя пред bTV.

Още: "Държавата да се събуди, за да няма живи дилъри и мъртви деца"

„Вече дори не искам да го наричам с длъжността „полицай“. Трудно ми е да говоря като ръководител. Това, което е потресаващо - бих го казал като човек и като баща, е, че на всички ни омръзна да гледаме смърт по пътищата. Младите хора трябва да се смирят, старите хора да проявяват разум. Губим толкова много човешки животи, че е време да си дадем равносметка“, коментира пред bTV главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“.

„А самият той, който е служител на МВР, до вчера или до днес, най-малкият му проблем е, че е отстранен и ще бъде уволнен. Със сигурност колегите - тук виждате, че има 200-300-400 служители на „Гранична полиция“, сме не по-малко ядосани, дори повече, тъй като ние трябва да съблюдаваме закона и да пазим човешкия живот и здраве“, посочи Златанов.

Още: Нов ужас на пътя: 19-годишно момиче загина след катастрофа край Бургас

„Този се е качил пиян да шофира. Вече има следствие и той е задържан в следствения арест. Оттук нататък случаят е в ръцете на прокуратурата и следствието. От наша страна предприемаме постоянни мерки. Тестваме служителите за алкохол. Той е бил тестван преди един месец на работното си място. Резултатът е отрицателен. Ще бъде уволнен, но това е най-малкият му проблем“, посочи комисар Златанов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
катастрофа Драгоман Антон Златанов загинало момиче
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес