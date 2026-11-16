Скандал в националния отбор! Изгониха млад талант на България

Напрежение в юношеския национален отбор на България до 19 години. В момента младите "лъвчета" играят срещите си от квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2027 година за тази възраст. Преди дни те записаха престижна победа с 6:0 над Гибралтар, след което завършиха наравно 1:1 с Латвия U19. За националите ни предстои среща с Молдова във вторник, 17 ноември, от 14:30 часа. При успех България ще спечели групата си.

Изгониха талант на ЦСКА 1948 от лагера на България U19

Скандал разтърси отбора на България в навечерието на двубоя с Молдова. Една от големите звезди на "лъвчетата", водени в момента от Тодор Янчев, бе изгонена от лагера в Сливен. Става въпрос за Марто Бойчев. Талантливият футболист на ЦСКА 1948, който е под наем в Рилски спортист, си е събрал багажа от хотела и си е тръгнал. Впоследствие стана ясно, че той е бил отстранен заради нарушаване на вътрешния правилник и дисциплината, както и неспазване на тактическите указания.

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След края на равенството 1:1 с Латвия временният селекционер Тодор Янчев сподели амбициите си за мача с Молдова. Той ясно заяви, че тимът се цели към победата, която ще подсигури първото място: "В последния мач от групата излизаме за победа, защото ни трябват трите точки. Имаме някои наказани играчи, които няма да вземат участие, но със сигурност искаме да победим Молдова и спечелим групата."

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