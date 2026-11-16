Войната в Украйна:

Скандал в националния отбор! Изгониха млад талант на България

16 ноември 2026, 16:47 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria Facebook
Скандал в националния отбор! Изгониха млад талант на България

Напрежение в юношеския национален отбор на България до 19 години. В момента младите "лъвчета" играят срещите си от квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2027 година за тази възраст. Преди дни те записаха престижна победа с 6:0 над Гибралтар, след което завършиха наравно 1:1 с Латвия U19. За националите ни предстои среща с Молдова във вторник, 17 ноември, от 14:30 часа. При успех България ще спечели групата си.

Изгониха талант на ЦСКА 1948 от лагера на България U19

Скандал разтърси отбора на България в навечерието на двубоя с Молдова. Една от големите звезди на "лъвчетата", водени в момента от Тодор Янчев, бе изгонена от лагера в Сливен. Става въпрос за Марто Бойчев. Талантливият футболист на ЦСКА 1948, който е под наем в Рилски спортист, си е събрал багажа от хотела и си е тръгнал. Впоследствие стана ясно, че той е бил отстранен заради нарушаване на вътрешния правилник и дисциплината, както и неспазване на тактическите указания.

ОЩЕ: Тодор Янчев избухна срещу съдийството след драматичен мач на юношеските национали

Марто Бойчев

След края на равенството 1:1 с Латвия временният селекционер Тодор Янчев сподели амбициите си за мача с Молдова. Той ясно заяви, че тимът се цели към победата, която ще подсигури първото място: "В последния мач от групата излизаме за победа, защото ни трябват трите точки. Имаме някои наказани играчи, които няма да вземат участие, но със сигурност искаме да победим Молдова и спечелим групата."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Хеттрик, "суха мрежа" и много важна стъпка за България по пътя към Евро 2027 по футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Младежки национален отбор Марто Бойчев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес