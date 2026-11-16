Майката на Роналдо взриви Португалия: Зарадвах се на загубата, така им се пада

Португалският национален отбор остана в шок след тежката загуба с 1:4 от Дания в първия си мач след оттеглянето на Кристиано Роналдо. Докато поражението предизвика широко разпространена тревога сред феновете, майката на Кристиано Роналдо - Долорес Авейро, отправи остра критика към "мореплавателите". В поредица от взривоопасни коментари тя призна, че изпитва удоволствие от това унижение, като заяви, че синът ѝ е бил третиран зле преди да се оттегли от международната сцена.

Майката на Роналдо критикува Португалската футболна федерация

Авейро намекна, че отборът е получил точно това, което заслужава. Изглежда, че нейното недоволство произтича от начина, по който петкратният носител на "Златната топка" приключи рекордната си международна кариера при сегашното ръководство. Той влезе в спор със селекционера Жорже Жезуш и напусна внезапно лагера по време на миналата международна пауза. Двете страни потушиха напрежението, като се очакваше Роналдо да се завърне за последните срещи на тима от Лигата на нациите, но вместо това, той обяви оттеглянето си.

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Говорейки на събитие в Спортинг Лисабон, Авейро не скри задоволството си от това, че "мореплавателите" се мъчеха на терена срещу Дания: "Роналдо е тъжен, искаше му се нещата да бяха различни. Натъжи се, защото го излъгаха. Аз също съм тъжна. Сега загубиха в Брага. Загубата беше напълно заслужена и аз се зарадвах на това. Така им се пада", заяви тя пред медиите. Тези коментари предизвикаха вълна от реакции в португалските спортни медии, особено предвид статута на сина ѝ като най-великия играч в историята на страната. 41-годишният нападател наскоро сложи край на кариерата си в националния отбор, но горчивината около напускането му остава основна тема на разговори в семейството му.

Отвъд резултата гневът на Авейро се фокусира върху предполагаемата липса на признание, проявена към Роналдо през последните му месеци в отбора. Тя конкретно насочи критиките си към церемонията преди мача в чест на нападателя, която според нея е била организирана неадекватно от федерацията. Легендарният номер 7, който има 234 мача за националния отбор и е отбелязал 146 гола за страната си, заслужаваше по-лично изпращане според майка му. Тя заяви, че "почитта трябваше да бъде отдадена в негово присъствие", а не по начина, по който в крайна сметка беше проведена.

Авейто упрекна съотбониците на Роналдо

Критиката не се ограничи само до административното ниво, тъй като Авейро отправи пряка атака срещу играчите, които са били съотборници на сина ѝ. Тя обвини бившите му колеги, че не са подкрепили играча, който ги е поведе към триумфа на Евро 2016 и в Лигата на нациите. Тя е цитирана да казва: "В националния отбор той не беше уважаван, дори и от съотборниците си." Това шокиращо твърдение подсказва за значителен разкол зад кулисите по време на последния етап от 23-годишната международна одисея на Роналдо, която започна още през август 2003 г.

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