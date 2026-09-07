ЦСКА строи футболен рай за 10 млн. евро: Школата се мести в новата база

ЦСКА е на път да премести домакинските мачове на своите юношески формации в новата модерна база на клуба, съобщава Sportal. Част от терените вече са готови за игра и се очаква до края на септември отборите от школата да започнат да приемат съперниците си там, след като досега домакинстваха на изкуственото игрище на ПЖИ.

ЦСКА с модерна база за милиони, предназначена само за школата

Според информацията първият двубой, който може да се проведе в новия футболен център, е между ЦСКА и Локомотив (Пловдив) от Елитната група до 17 години. Срещата е насрочена за 12 септември. По-вероятно е обаче юношите на "червените" да направят официалния си дебют на новите терени в края на месеца.

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Новата база е предназначена изцяло за нуждите на детско-юношеската школа на ЦСКА. След окончателното приключване на строителството комплексът ще разполага с пет футболни терена, модерен възстановителен център и редица други съоръжения за подготовка на младите футболисти.

Инвестицията в проекта може да достигне между 8 и 10 милиона евро, което ще превърне базата в един от най-сериозните футболни центрове за работа с подрастващи на Балканите. По информация от по-ранни публикации част от школата вече провежда тренировки на новите терени.

Паралелно с това продължават и довършителните дейности по стадион "Българска армия". Все още няма официално обявена дата за получаване на лиценз, но очакванията са ЦСКА да се завърне на обновеното съоръжение през пролетта.

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